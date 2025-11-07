Lanzan aplicación para pagar el pasaje de la camionetica en Miranda: así funciona

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves, inició una transformación digital en el transporte público con el lanzamiento del Plan Piloto MOVI-Bancamiga, un proyecto innovador que busca modernizar el método de pago en las unidades que cubren las diversas rutas de la entidad.

La primera fase arrancó con 3.500 unidades de transporte público pertenecientes a diversos municipios y regiones de la entidad como: Barlovento, Valles del Tuy, Altos Mirandinos, Guarenas-Guatire y el área Metropolitana de Caracas.

La aplicación funciona de la siguiente manera:

Descargar la aplicación MOVI-Bancamiga de Play Store.

Crear su usuario o contraseña.

Luego podrá pagar escaneando el QR del celular del conductor o del código impreso que tenga la unidad de transporte y presiona “pagar”.

La app podrá ser recargada desde cualquier banco a través de pago móvil.

Las autoridades esperan cerrar el año con una expansión significativa, alcanzando las 30.000 unidades incorporadas al sistema.

"Los conductores reciben los pagos acumulados cada vez que se desconectan de la aplicación MOVI-Bancamiga. Es decir, si el conductor abre la app para iniciar el recorrido de un tramo y se desconecta una vez finalizado ese recorrido, el dinero es abonado inmediatamente en su cuenta bancaria", dijo el periodista Nelin Escalante, en su cuenta de Instagram.