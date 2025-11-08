¿Será la solución? Bernal propone pagar con esta moneda en los peajes del Táchira

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, propuso acelerar los peajes del estado por medio del pago en una moneda diferente a la habitual.

A través de las redes, la gobernación tachirense compartió la propuesta de Bernal, misma que ya fue presentada ante el ministerio de Transporte.

Peajes en Táchira

De acuerdo con la información proporcionada, "por instrucciones del Gobierno central, todos los peajes pasaron al Ministerio de Transporte y en todo el país se maneja, seguramente, el bolívar con mayor fuerza".

Sin embargo, resalta que "se les olvidó un detalle, que en frontera manejamos tres monedas: el peso, dólar y bolívar".

Tras reconocer que los peajes ya no pertenecen a la gobernación, si no al ministerio de Transporte, aseguró que ya presentó la propuesta para agilizar y acabar con las colas en los peajes.

Propuesta de Bernal

En este sentido, el gobernador Bernal, propone que en los peajes del Táchira se pague con pesos colombianos, ya que actualmente se presentan largas colas y venta de bolívares cerca de los peajes.

Agrega que cuenta con que el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, envíe una comisión que evalúe la situación y pueda comprender la realidad respecto a la economía de este estado fronterizo para tomar las medidas correspondientes.

