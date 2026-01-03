Comida gratis en Florida: lugares en los que puede acceder a despensas de alimentos del 5 al 10 de enero

Suscríbete a nuestros canales

En Florida, Estados Unidos (EEUU), existen diferentes bancos de alimentos y organizaciones alimentarias, entre estas, hay algunas que realizan entregas gratuitas de despensas de alimentos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay estará ejecutando un cronograma de entregas regular, de lunes a sábado, es decir, del 05 hasta el 10 de enero.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Feeding Tampa Bay funciona como un centro de distribución, recopilan grandes cantidades de alimentos de productores, minoristas y donantes, y luego los distribuyen a través de una amplia red de socios comunitarios.

Para esta próxima semana tienen un total de 21 entregas móviles en diferentes localidades.

Cronograma de Feeding Tampa Bay

Lunes 5 de enero

En POLK | Pilgrims Rest: 1052 N Kettles Ave. Lakeland FL 33805. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

En PASCO | YMCA Trinity: 8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655. De 12:00 a 2:00 de la tarde.

Martes 6 de enero

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En POLK | Frostproof Care Center: 23 S Scenic Highway, Frostproof, FL 33843. De 10:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En PINELLAS | Bethany Christian Methodist Church: 1325 Springdale St. Clearwater, FL 33755. De 3:00 a 4:30 de la tarde.

Miércoles 7 de enero

En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.

La fila de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, debajo del paso elevado de la 275, para recibir un talón de ticket.

Luego se le dirigirá a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recibir su comida.

Las personas que retiran a pie deben hacerlo de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. en 4310 N Nebraska Ave.

En SUMTER | Lake Panasoffkee Methodist Church: 589 N Country Rd, Lake Panasoffkee, FL 33538. De 9:00 a 10:30 am.

En HIGHLANDS | Hands for Homeless: 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En POLK | House of Refuge: 640 Burns Ave., Lake Wales, FL 33853. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

En POLK | Crystal Lake Elementary: 700 Galvin Dr, Lakeland, FL 33801. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

Jueves 8 de enero

En HIGHLANDS | South Oak First Baptist: 125 South Oak Ave. Lake Placid, FL 33852. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

En POLK | Ft. Meade Outdoor Recreation Area, US Highway 98: 1639 Frostproof Hwy, Fort Meade, FL, 33841. De 10:30 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En POLK | Church Service Center: 495 E Summerlin St, Bartow, FL 33830. De 1:00 a 2:30 de la tarde.

En PASCO | King of Kings: 10337 US-19, Port Richey, FL 34668. De 3:00 a 4:30 de la tarde.

Viernes 9 de enero

En PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.

En HARDEE | Caring People Recovery Center: 5207 Doyle Parker Ave, Bowling Green, FL 33834. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

En POLK | First Missionary Baptist Church: 200 Ave. R. N.W. Winter Haven, FL 33881. De 10:00 a 11:30 de la mañana.

En PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 a 1:30 de la tarde.

Sábado 10 de enero

En MANATEE | Church of Christ: 204 Martin Luther King Ave E, Bradenton, FL 34208. De 7:30 a 9:00 de la mañana.

En PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Dwelling Place Lithia: 6627 Lithia Pinecrest Rd, Lithia, FL 33547. De 9:30 a 11:30 de la mañana.

Jornadas de entrega con Farm Share

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Esta semana han programado un total de cinco jornadas de despensas de alimentos en el Centro, Norte y el Sur de Florida.

Miércoles 7 de enero

En Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins: A.M. Cohen Temple, 1747 NW 3rd Ave, Miami. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En City of Opa-Locka: Sherbondy Park, 777 Sharazad Blvd, Opa-locka. De 9:30 de la mañana a 12:30 pm.

Viernes 9 de enero

En Miami Gardens-JESSIE TRICE COMMUNITY HEALTH SYSTEM: 20612 NW 27th Ave, Miami Gardens. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

Sábado 10 de enero

En Lake Butler: 155 NW 3rd St, Lake Butler. De 8:00 a 11:00 de la mañana.

En Lake Worth Beach-The Promise Fund: John Prince Park Campground, 4759 S Congress Ave Lake Worth Beach. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

