Alcalde de Nueva York condena la detención de Maduro y su esposa: lo considera un acto de guerra

Suscríbete a nuestros canales

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó como un "acto de guerra" la operación ejecutada por la administración de Donald Trump la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 contra Venezuela.

El pronunciamiento del burgomaestre neoyorquino surge tras confirmarse que el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados bajo custodia federal a la Gran Manzana.

Mamdani, a través de sus redes oficiales, expresó su profunda preocupación por el impacto de esta medida unilateral en la estabilidad global y en la comunidad venezolana residente en su ciudad.

El alcalde señaló que atacar a una nación soberana viola el derecho federal e internacional.

Dijo que la búsqueda de un cambio de régimen no solo afecta a quienes viven en el extranjero, sino que impacta directamente a los neoyorquinos, incluyendo a las decenas de miles de venezolanos que residen en esta ciudad.

Indicó que su administración continuará monitoreando la situación.

"Esta búsqueda de cambio de régimen afecta directamente a decenas de miles de venezolanos que consideran a Nueva York su hogar" afirmó Mamdani, quien aseguró que su administración monitorea la situación para garantizar la seguridad de todos los neoyorquinos.

Por su parte, el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer, declaró que La idea de que Trump planee ahora gobernar Venezuela debería infundir temor en todos los estadounidenses, y afirmó que la administración Trump le había asegurado en repetidas ocasiones que no buscaba un cambio de régimen ni una intervención militar en Venezuela.

Mientras, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, manifestó que Nicolás Maduro es un criminal y un dictador autoritario que ha oprimido al pueblo de Venezuela durante años.

Pero dijo que que la administración Trump no solicitó la autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar.

Prueba de vida

Tras la incursión militar que afectó a la capital venezolana y a los estados Miranda, La Guaira y Aragua, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó la detención de la pareja presidencial y exigió de inmediato una prueba de vida.

Por su parte, la fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, fue tajante al declarar que tanto Maduro como Flores se encuentran en suelo estadounidense y que "pronto enfrentarán la ira de la Justicia en tribunales estadounidenses".

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.