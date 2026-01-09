Nuevas jornadas del consulado móvil en Illinois y Wisconsin: fechas y ubicaciones

Suscríbete a nuestros canales

El calendario de actividades para el ciclo 2026 del consulado móvil de México en Chicago contempla una serie de operativos en ciudades estratégicas para cubrir la demanda de servicios de sus connacionales.

A partir del próximo 13 de enero, la unidad itinerante comenzará la recepción de solicitudes de documentos oficiales en zonas fuera de su sede principal, permitiendo que residentes en áreas periféricas gestionen trámites administrativos y reciban orientación sin necesidad de desplazarse largas distancias.

Cronograma de servicios y trámites disponibles

Las jornadas iniciarán en la localidad de Maywood, del 13 al 16 de enero, con sede en el Maywood Public Library District. Durante estos operativos, los ciudadanos podrán tramitar pasaportes, matrículas consulares, credenciales para votar y actas de nacimiento.

El consulado mexicano en Chicago adelantó además las ciudades en las que estarán brindando servicios móviles en febrero en el Medio Oeste. Estas son las fechas:

Palatine, Illinois, del 3 al 7 de febrero

Bloomington, Illinois, del 10 al 12 de febrero

Milwaukee, Wisconsin, del 18 al 21 de febrero

Rockford, Illinois, del 25 al 27 de febrero.

Respecto a la gestión de estos turnos, la representación diplomática enfatizó a través de sus canales oficiales que todas las citas son gratuitas, para que las personas no sean víctimas de estafas o de gestores.

Asistencia legal y protección al ciudadano

Además de la expedición de documentos de identidad, las jornadas incluyen asesoría gratuita en temas migratorios, civiles, laborales y de derechos humanos.

Habilitaran canales específicos para atender casos de emergencia, tales como detenciones migratorias o localización de familiares en procesos de deportación.

Sobre el funcionamiento de estas redes de apoyo, el Gobierno de México indica que, mediante el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas:

"El CIAM ofrece asistencia 24 horas al día a los mexicanos que residen en Estados Unidos y Canadá para orientar a quienes hayan sido víctima de algún abuso o fraude".

Las citas se pueden programar vía telefónica o por mensaje de WhatsApp al número 1(424) 309-0009. Es requisito obligatorio contar con una cita previa, las cuales se habilitan generalmente con una semana de antelación a la fecha de inicio en cada localidad.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube