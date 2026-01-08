Con nueva ley Estados Unidos prohíbe uso de animales vivos en entrenamientos militares: así será la formación castrense

Suscríbete a nuestros canales

Con la promulgación de una Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2026 (National Defense Authorización Act), firmada en diciembre de 2025 por el presidente Donald Trump, Estados Unidos puso fin al uso de animales en entrenamientos militares con munición real.

La nueva ley aplica a todas las ramas del Departamento de Defensa, y prohíbe que perros, gatos, primates no humanos y mamíferos sean empleados en ejercicios con fuego real.

La medida se originó en una enmienda impulsada por el representante Vern Buchanan, respaldada por organizaciones como PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) y Physicians Committee for Responsible Medicine.

La presión ejercida por activistas y defensores del bienestar animal fue crucial para la aprobación de la ley.

Por décadas, animales como cabras, perros y cerdos eran sometidos a lesiones graves en laboratorios militares, para simular heridas de combate que debían ser tratadas por los médicos militares en formación.

PETA documentó amputaciones con herramientas de jardinería, disparos y extracción de órganos en animales, a menudo mal anestesiados.

Fue determinante el impacto de las denuncias públicas. “Con la tecnología de simulación avanzada de hoy, podemos preparar a nuestros médicos para el campo de batalla mientras reducimos el daño a los animales”, dijo Vern Buchanan según Smithsonian Magazine.

Prohibiciones y excepciones de la ley que prohíbe uso de animales con fuego real

La nueva ley no solo le pone fin a los entrenamientos con animales vivos, también prohíbe la denominada “investigación dolorosa” en perros y gatos domésticos.

Una definición, que según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, incluye experimentos que provocan sufrimiento o de los cuales los animales no pueden escapar.

Solo habrá excepciones en situaciones de seguridad nacional, y ciertos procedimientos invasivos se permitirán bajo anestesia, siempre que no impliquen fuego real.

El Departamento de Defensa debe garantizar obligatoriamente la transición hacia métodos alternativos en todos sus programas de formación a partir de 2026.

La ley establece que deberán emplearse simuladores avanzados, maniquíes, cadáveres humanos o actores para reemplazar el uso de animales vivos en los ejercicios de entrenamiento militar.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube