BNC y Provincial abren mesas de cambio electrónicas para compra de divisas: monto mínimo

Las entidades financieras privadas, BNC y Provincial, han abierto mesas de cambio electrónicas en sus plataformas digitales, que servirán para la compra de divisas, según reportan usuarios en redes sociales este 21 de enero.

Sin embargo, según se observa al ingresar a las plataformas, el monto mínimo de compra de dólares será mayor al habitual.

Este 20 de enero, también se conoció que, Banesco activó una nueva cuenta en divisas denominada "Cuenta verde electrónica". Adicionalmente, la entidad financiera también activó una mesa de cambio específica para esta cuenta.

Clientes de Banesco, así como cuentas especializadas en temas financieros, detallaron que esta nueva herramienta servirá para la compra y venta de divisas oficiales (menudeo).

MONTOS MÍNIMOS DE COMPRA DE DIVISAS

En el caso del BNC, el monto mínimo de compra de divisas es de $1000. Mientras que, en el Provincial es de $251. Aunque los montos pudieran variar a consideración de los bancos.

Es importante destacar que, aún no hay venta de divisas a personas naturales.

Cinco bancos venezolanos recibirán fondos de venta de petróleo

En días recientes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, confirmó que los ingresos de divisas provenientes de las ventas petroleras fortalecerán el mecanismo cambiario nacional a través de la banca privada. La funcionaria explicó que estos recursos entrarán al sistema financiero bajo una nueva logística operativa.

Las autoridades seleccionaron a Bancamiga, Mercantil, Banco Nacional de Crédito, Banesco y Provincial como las primeras cinco entidades privadas autorizadas para gestionar estos recursos. De acuerdo con fuentes consultadas se estima que estas instituciones distribuirán cerca de 330 millones de dólares para fortalecer áreas críticas.

