Tarjeta prepagada de Bancamiga podrá ser recargada con divisas: así es el mecanismo

Este miércoles circulan varias informaciones sobre la subasta de divisas que realizó el gobierno venezolano a través de la banca nacional. Dichos recursos provienen del acuerdo petrolero suscrito con Estados Unidos.

La cuenta NebulaVzla en X, reposteada por Bancamiga, informó que la tarjeta prepagada de dicha entidad financiera, ahora funcionará con la Cuenta Subasta.

¿Cómo funcionará?

La tarjeta prepagada de Bancamiga podrá ser recargada desde la Cuenta Subasta, adquiriendo divisas con el nuevo mecanismo de compra.

"El mecanismo está pensado para incentivar el crecimiento de empresas, emprendedores y consolidad la actividad económica", reza la publicación.

¿Qué podrás hacer con la tarjeta prepagada?

Pagar a proveedores Adquirir materia prima Suscribirte a servicios

Cinco bancos venezolanos recibirán fondos de venta de petróleo

En días recientes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, confirmó que los ingresos de divisas provenientes de las ventas petroleras fortalecerán el mecanismo cambiario nacional a través de la banca privada. La funcionaria explicó que estos recursos entrarán al sistema financiero bajo una nueva logística operativa.

Las autoridades seleccionaron a Bancamiga, Mercantil, Banco Nacional de Crédito, Banesco y Provincial como las primeras cinco entidades privadas autorizadas para gestionar estos recursos. De acuerdo con fuentes consultadas se estima que estas instituciones distribuirán cerca de 330 millones de dólares para fortalecer áreas críticas.

