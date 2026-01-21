Transporte

Arrancan las jornadas especiales de venta de tarjetas SUVE: conoce dónde y cuándo

Se recomienda acudir con anticipación a los puntos de atención y cumplir con los requisitos de cada modalidad, garantizando así un viaje seguro y sin contratiempos.

Por Jessica Molero
Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 05:17 pm
Tarjetas SUVE
Foto: Cortesía

 

Desde mañana jueves 22 de enero comenzarán las jornadas especiales de venta de tarjetas SUVE, organizadas por la empresa Metrobús Venezuela. 

La iniciativa busca facilitar a los usuarios el acceso al sistema electrónico de transporte, optimizando el uso del Sistema Único de Viaje Electrónico. 

Puntos de venta y horarios

Los usuarios podrán adquirir las tarjetas SUVE en los siguientes lugares:

  • Terminal de Pasajeros de Maracay: punto permanente de venta y recarga, de lunes a viernes.

  • UNEFA y Universidad Simón Rodríguez (Estado Aragua): atención especial este jueves 22 de enero a partir de las 9:30 am.

El método de pago aceptado será exclusivamente Biopago, asegurando transacciones rápidas y seguras para todos los interesados.

Costo y modalidades

El precio de la tarjeta SUVE es de 150 bolívares en cualquiera de sus modalidades. Este valor se mantiene uniforme para todos los usuarios, y permite el acceso a diferentes servicios de transporte integrados. 

La tarjeta puede recargarse con anticipación y es válida para múltiples viajes, garantizando eficiencia y comodidad en los desplazamientos diarios.

 

Tipos de tarjetas y requisitos

Existen modalidades específicas de la SUVE dirigidas a ciertos grupos de usuarios, entre ellos:

  • Estudiantes

  • Personas con discapacidad

Para estas categorías, es obligatorio presentar documentación vigente al momento de la adquisición.

VENEZUELA
