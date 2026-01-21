Arrancan las jornadas especiales de venta de tarjetas SUVE: conoce dónde y cuándo

Suscríbete a nuestros canales

Desde mañana jueves 22 de enero comenzarán las jornadas especiales de venta de tarjetas SUVE, organizadas por la empresa Metrobús Venezuela.

La iniciativa busca facilitar a los usuarios el acceso al sistema electrónico de transporte, optimizando el uso del Sistema Único de Viaje Electrónico.

Puntos de venta y horarios

Los usuarios podrán adquirir las tarjetas SUVE en los siguientes lugares:

Terminal de Pasajeros de Maracay: punto permanente de venta y recarga, de lunes a viernes.

UNEFA y Universidad Simón Rodríguez (Estado Aragua): atención especial este jueves 22 de enero a partir de las 9:30 am.

El método de pago aceptado será exclusivamente Biopago, asegurando transacciones rápidas y seguras para todos los interesados.

Costo y modalidades

El precio de la tarjeta SUVE es de 150 bolívares en cualquiera de sus modalidades. Este valor se mantiene uniforme para todos los usuarios, y permite el acceso a diferentes servicios de transporte integrados.

La tarjeta puede recargarse con anticipación y es válida para múltiples viajes, garantizando eficiencia y comodidad en los desplazamientos diarios.

Tipos de tarjetas y requisitos

Existen modalidades específicas de la SUVE dirigidas a ciertos grupos de usuarios, entre ellos:

Estudiantes

Personas con discapacidad

Para estas categorías, es obligatorio presentar documentación vigente al momento de la adquisición.

