Reset Gallery inaugura su programación 2026 con la exposición "Réflex"

Para dar inicio a su calendario expositivo de 2026, Reset Gallery invita a la inauguración de "Réflex", una muestra colectiva que abrirá sus puertas el próximo domingo 25 de enero a las 11:00 a.m. Bajo la curaduría de Gabriel Guevara Jurado, la exposición reúne el trabajo de cuatro destacados artistas: Annette Turrillo, Gregorio Boscán, Beatriz Sánchez y Jorge Stever. La propuesta busca establecer conexiones profundas y propiciar revisiones críticas sobre la memoria y el pasado.

Una pausa para la mirada

A través de una selección de pinturas e instalaciones, "Réflex" plantea un diálogo entre lenguajes estéticos diversos. Según Guevara Jurado, la muestra permite observar cómo creaciones aparentemente opuestas coinciden en una operación común: "Volver la mirada sobre la experiencia, someterla a prueba en la materia y proponer al espectador un tiempo de suspensión".

Los artistas y sus propuestas

Gregorio Boscán (Maracaibo, 1957): Sus piezas abstractas funcionan como registros sísmicos de un estado interior. En su obra, los hilos de pintura se deslizan sobre fondos negros para crear una "escritura tectónica" donde el color se vuelve metáfora del agua, la energía y la huella ecológica.

Annette Turrillo (Caracas, 1958): Apuesta por la introspección mediante una abstracción cromática de ritmo vertical. Su trabajo destaca por un bicromatismo radical que evoca la tradición de maestros como Pierre Soulages o Robert Motherwell, donde la mancha negra adquiere una autonomía propia, invitando a la serenidad.

Beatriz Sánchez (Caracas, 1967): Construye una "memoria afectiva" a través de la superposición de planos, papeles estampados y textiles. Sus collages actúan como archivos visuales de vivencias personales, transformando residuos en tramas decorativas cargadas de significado.

Jorge Stever (Alemania, 1940 - Caracas, 1979): Presente a través de su instalación The Dining Suite, Stever congela el tiempo al transformar objetos cotidianos en vestigios arqueológicos. Esta pieza sirve como anclaje físico de la muestra, materializando el reflejo no como una imagen exacta, sino como el eco persistente de lo ausente.

"Réflex" se constituye como un espacio de juego entre presencias y ausencias, activando la memoria del espectador para interrogarlo sobre su propia manera de habitar el pasado.

Detalles del evento:

Inauguración: Domingo, 25 de enero de 2026.

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: Reset Gallery

