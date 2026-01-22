Fiscalía

Jornada de atención al ciudadano este 22 de enero en Caracas: el Fiscal General estará presente

El Ministerio Público brindó los detalles sobre la actividad e informó a partir de qué hora estarán atendiendo 

Por Selene Rivera
Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 11:24 pm
Jornada de atención al ciudadano este 22 de enero en Caracas: el Fiscal General estará presente
Foto: Referencial

La Fiscalía anunció este miércoles una jornada de "El Ministerio Público va a tu Comunidad", la cual se llevará a cabo el jueves 22 de enero en la ciudad de Caracas.

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público brindó los detalles sobre la actividad e informó a partir de qué hora estarán atendiendo a los ciudadanos.

¿Cuáles servicios estarán disponibles en la jornada?

Generalmente, durante este tipo de jornadas se pueden realizar diferentes denuncias, entre las cuales resaltan las siguientes:

  • Protección de niños, niñas y adolescentes - Familia
  • Delitos comunes
  • Delitos contra la propiedad, entre otros.
  • Asesorías legales en general
  • Seguimiento de casos ante el MP

Jornada del "Ministerio Público va a tu Comunidad" 

A través de su cuenta en Instagram, el Ministerio Público (MP) informó a la comunidad sobre la jornada que tendrá lugar el jueves en el centro de la ciudad de Caracas.

En este sentido, precisó que se llevará a cabo en Plaza los Museos en Bellas Artes, a partir de las 9 de la mañana.

Asimismo, resalta la publicación del MP, que durante la jornada contarán con la presencia del Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

 

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

    ¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

    TEMAS DE HOY:
    EEUU
    Internacionales
    accidente
    Florida
    Nueva York
    Miércoles 21 de Enero - 2026
    VENEZUELA
    Escoge tu edición de 2001online.com favorita
    Venezuela
    América