Víveres y proteínas

Mercado a cielo abierto en Propatria: precio del combo solidario y productos

Por Indira E. Crespo M.
Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 11:00 pm

Este domingo 25 de enero habrá otra jornada del mercado a cielo abierto en una parroquia caraqueña.

Bajo el lema “Leales a Nuestra Tierra”, el mercado estará en la avenida principal de Propatria, diagonal a la estación del Metro.

¿Cuánto costará el combo y qué productos tendrá?

En el combo que costará 2.800 bolívares encontrarás:
• Harina (2 kg)
• Arroz (2 kg)
• Salsa de Tomate (1 und-397 gr)
• Sardina (2 uds – 170 g c/u)
• Azúcar (1 kg)
• Sal (1,5 kg)
• Leguminosa (1 kg)
• Aceite (800 ml)
• Pollo (2.3 kg aproximadamente)

Para  toda la familia, la actividad contará con: colchones inflables, pintacaritas, música y animación.

