Mercado a cielo abierto en Propatria: precio del combo solidario y productos

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 25 de enero habrá otra jornada del mercado a cielo abierto en una parroquia caraqueña.

Bajo el lema “Leales a Nuestra Tierra”, el mercado estará en la avenida principal de Propatria, diagonal a la estación del Metro.

¿Cuánto costará el combo y qué productos tendrá?

En el combo que costará 2.800 bolívares encontrarás:

• Harina (2 kg)

• Arroz (2 kg)

• Salsa de Tomate (1 und-397 gr)

• Sardina (2 uds – 170 g c/u)

• Azúcar (1 kg)

• Sal (1,5 kg)

• Leguminosa (1 kg)

• Aceite (800 ml)

• Pollo (2.3 kg aproximadamente)



Para toda la familia, la actividad contará con: colchones inflables, pintacaritas, música y animación.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube