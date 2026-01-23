Seguridad sin concesiones: Toyota hace un llamado urgente por el caso Takata

Suscríbete a nuestros canales

Para Toyota de Venezuela, la seguridad de los conductores y sus familias es una prioridad innegociable. Ante el llamado a revisión (recall) más grande de la historia automotriz —el de los airbags Takata— la compañía reafirma su responsabilidad impulsando una campaña local con beneficios directos para proteger a sus clientes.

Esta iniciativa no es solo un recordatorio: es una solución gratuita e inmediata. Si posees un Toyota de los años 2003 a 2019, es crucial que verifiques el estado de tu vehículo hoy mismo.

El riesgo: ¿Por qué es vital actuar ahora?

El defecto de los infladores Takata es un problema crítico documentado a nivel global. Un compuesto químico inestable en su interior puede degradarse con el tiempo, especialmente en climas con alta humedad y temperatura, condiciones predominantes en Venezuela.

En caso de colisión, este deterioro puede provocar que el airbag se despliegue con una fuerza explosiva, proyectando fragmentos metálicos hacia el habitáculo. No se trata de un simple mantenimiento; es una actualización vital de seguridad para prevenir una amenaza directa a la integridad física de los ocupantes.

Modelos convocados para verificación urgente:

Corolla: 2003 – 2015

Yaris: 2006 – 2009

Fortuner: 2006 – 2012

Hilux: 2006 – 2019

4Runner: 2015 – 2016

Etios: 2017

Pasos para agendar tu cita GRATIS

Toyota de Venezuela ha simplificado el proceso para que sea rápido y sin costo alguno para el propietario:

Verificación en línea: Ingresa el número de serie de tu vehículo (VIN/NIV) en el portal oficial: www.toyota.com.ve/mi-toyota/servicios/recall. Esta es la vía más confiable para confirmar si tu unidad está afectada. Agenda tu cita: Si tu vehículo aplica, programa tu visita en el concesionario autorizado de tu preferencia a través de www.toyota.com.ve.

Con información de nota de prensa

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial