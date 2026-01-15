Transporte

Margarita: Laser Airlines cambia de oficina en Porlarmar

La empresa reafirma su compromiso de brindar un servicio eficiente y de calidad, bajo nuestra filosofía: “La vida es un buen viaje”

Por 2001online
Jueves, 15 de enero de 2026 a las 04:45 pm
Laser Airlines
Laser Airlines

Laser Airlines informa a sus pasajeros, aliados comerciales y al público general que, desde el 6 de enero de 2026, nuestra oficina en la isla de Margarita cuenta con una nueva sede, diseñada para elevar los estándares de atención en la región insular.

La nueva oficina se encuentra en la Calle Los Uveros, Urbanización Costa Azul, local D018, Hotel Dynasty, con los siguientes horarios de atención:

  • Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

  • Sábados: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Informamos que la sede anteriormente ubicada en el Centro Comercial La Vela ya no se encuentra operativa. Para gestiones adicionales, mantenemos a su disposición nuestro counter en el aeropuerto y nuestra línea de atención vía WhatsApp: +58 412 496 8370.

Con este cambio, Laser Airlines reafirma su compromiso de brindar un servicio eficiente y de calidad, bajo nuestra filosofía: “La vida es un buen viaje”.

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Nueva York
Chile
Jueves 15 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América