Margarita: Laser Airlines cambia de oficina en Porlarmar

Laser Airlines informa a sus pasajeros, aliados comerciales y al público general que, desde el 6 de enero de 2026, nuestra oficina en la isla de Margarita cuenta con una nueva sede, diseñada para elevar los estándares de atención en la región insular.

La nueva oficina se encuentra en la Calle Los Uveros, Urbanización Costa Azul, local D018, Hotel Dynasty, con los siguientes horarios de atención:

Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábados: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Informamos que la sede anteriormente ubicada en el Centro Comercial La Vela ya no se encuentra operativa. Para gestiones adicionales, mantenemos a su disposición nuestro counter en el aeropuerto y nuestra línea de atención vía WhatsApp: +58 412 496 8370.

Con este cambio, Laser Airlines reafirma su compromiso de brindar un servicio eficiente y de calidad, bajo nuestra filosofía: “La vida es un buen viaje”.

