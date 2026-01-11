GMSP lleva la excelencia de su Laboratorio directamente a su hogar u oficina

Suscríbete a nuestros canales

El Grupo Médico Santa Paula (GMSP) revoluciona la atención primaria con su servicio de toma de muestras a domicilio, combinando tecnología de vanguardia con la comodidad que el paciente moderno requiere.

En un esfuerzo por priorizar la comodidad y reducir el estrés asociado a los traslados médicos, el Grupo Médico Santa Paula (GMSP) ha fortalecido su servicio de laboratorio a domicilio. Esta iniciativa traslada la calidad diagnóstica de la clínica directamente a la casa o lugar de trabajo del usuario.

Javier Meneses, gerente del Laboratorio Clínico del GMSP, destaca que el servicio está diseñado para quienes tienen dificultades de movilidad o agendas exigentes. "Movilizamos a un equipo profesional, calificado y empático —el mismo que atiende en nuestra sede— hasta la ubicación acordada para garantizar una atención humana y técnica de primer nivel", explica.

Calidad técnica y bioseguridad

La precisión no se ve comprometida por la distancia. Meneses enfatiza que los exámenes mantienen los mismos estándares que en la sede principal:

Alcance: Desde análisis de rutina hasta estudios especializados.

Seguridad: Protocolos estrictos de bioseguridad que garantizan la integridad del material biológico durante el transporte.

Tecnología: Las muestras se procesan con reactivos originales y equipos de última generación en las áreas de hematología, bioquímica, microbiología, inmunología, entre otras.

Cobertura y accesibilidad

Una de las ventajas competitivas del servicio es su estructura de costos clara. El precio de los exámenes es idéntico al de la sede, sumando un costo fijo de traslado desde $10 (de lunes a viernes).

Actualmente, la cobertura principal incluye:

Municipio Baruta (zonas específicas).

Urbanizaciones clave: Macaracuay, La California Sur, Cerro Verde, Los Naranjos, Los Ruices y Los Cortijo

Para zonas fuera de este alcance, se aplican tarifas especiales previa consulta.

¿Cómo solicitar el servicio?

El proceso de solicitud y entrega de resultados es ágil y digital:

Solicitud: Vía WhatsApp al 0414/0424/0412/0422 CLINICA (2546422) o llamadas al 0500 CUIDATE (2843283). Preparación: El equipo proporciona las instrucciones previas según el tipo de examen. Resultados: Se envían con prontitud vía correo electrónico o WhatsApp, asegurando que el paciente y su médico tratante dispongan de la información de manera inmediata.

Con el respaldo de su empresa matriz, Keralty, el GMSP reafirma su posición como "la clínica que todos tienen en mente", acercando soluciones de salud de alta complejidad a la cotidianidad de los venezolanos.

Para más información y citas:

Web: www.grupomedicosp.com

Redes Sociales: @grupomedicosp (Instagram, TikTok, Facebook, X, Threads y YouTube)

Visita nuestra sección de Comunidad.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube