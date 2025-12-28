Bera revoluciona el mercado automotriz con el lanzamiento del X3Pro

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la Novena Conferencia de Concesionarios Bera 2025, celebrada en el Hotel Hesperia de Valencia, la emblemática marca venezolana marcó un hito histórico al trascender el sector de las dos ruedas e incursionar oficialmente en el mercado de automóviles con la presentación del Bera X3Pro.

Tras años de liderazgo absoluto en el sector de motocicletas, Bera da un salto estratégico de la mano del fabricante global Livan, apostando por un vehículo que combina ingeniería eficiente con una propuesta de valor adaptada a la realidad económica del país.

Un SUV diseñado para la realidad venezolana

El X3Pro no es solo un nuevo modelo; es una apuesta por la accesibilidad. Con un precio de lanzamiento de $17.900, el vehículo se posiciona de forma agresiva en el segmento B-SUV, desafiando los estándares de costos actuales en el mercado nacional.

Hitos del lanzamiento:

Disponibilidad: Un primer lote de 100 unidades ya está disponible, con un cronograma de suministro constante a partir de enero de 2026.

Financiamiento: A corto plazo, la marca activará el programa Bera Services, ofreciendo crédito directo para facilitar la adquisición del vehículo, replicando el exitoso modelo que democratizó el acceso a sus motocicletas.

Potencia y Confort: Especificaciones del X3Pro

Bajo un diseño moderno, el X3Pro ofrece características técnicas equilibradas:

Motor: 1.5 litros con 103 caballos de fuerza.

Autonomía: Tanque de combustible de 50 litros.

Equipamiento: Sunroof, tapicería de alta gama, y un sistema de infoentretenimiento compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Durante el evento, Elias Beirouti, presidente de Bera Motorcycles, destacó que este proyecto es el fruto de tres años de desarrollo. "Buscamos una propuesta que se acople a las exigencias técnicas y de confort del venezolano, con una relación precio-calidad ventajosa. Este es un nuevo capítulo en el universo Bera", afirmó.

Diversificación y Proyección Internacional

La conferencia también sirvió para reafirmar la expansión integral de la compañía. Se anunciaron nuevos modelos de motocicletas bajo las firmas Zontes y Morini, así como una sorprendente incursión en el sector náutico con una línea de motores fuera de borda y la ampliación de su gama de lubricantes.

En el ámbito internacional, Giorgio Beirouti, Vicepresidente de Negocios Internacionales, celebró el "fenómeno colombiano".

"En solo diez meses, nos hemos consolidado como la novena marca más importante en el mercado colombiano. Estamos demostrando de qué estamos hechos los venezolanos, llevando productos de alta calidad a Chile, Ecuador, Cuba y Perú", señaló el directivo.

Análisis: El impacto en el mercado

La entrada del X3Pro a $17.900 presiona a competidores que suelen ubicar unidades similares por encima de los $20.000. Sin embargo, el factor diferenciador real será el crédito directo. En un contexto de financiamiento bancario limitado, la capacidad de Bera para autofinanciar a sus clientes podría convertir al X3Pro en el nuevo estándar de movilidad para la clase media venezolana.

Con el lema "Bendecidos para bendecir", Bera cierra el 2025 transformándose en un conglomerado de movilidad total.

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial