Digitel lanza nuevos paquetes para navegación nocturna y fines de semana

Suscríbete a nuestros canales

Con el objetivo de adaptarse a los hábitos de consumo de los venezolanos, Digitel anunció el lanzamiento de sus nuevos paquetes promocionales “Noches” y “Noches y Fin de Semana”. Esta propuesta busca ofrecer mayor capacidad de navegación a precios competitivos durante las horas de mayor tráfico digital.

Según datos de la operadora, más del 70 % de sus usuarios se concentra en redes sociales y servicios de streaming durante las noches y días de descanso. Además, estudios de Inteligencia de Negocios de la empresa revelaron que el 90 % de la Generación Z prefiere la conexión nocturna.

Detalles de los paquetes:

Plan Beneficios Costo (+ IVA) Vigencia Noches y Fin de Semana 7GB totales (5GB base + 2GB extra) y 200 min $3,50 7 días Noches 2GB para navegación nocturna $1,50 30 días Flexibilidad y Estrategia

A diferencia de otros servicios, el paquete "Noches" no posee renovación automática, lo que permite a los usuarios activarlo según su necesidad. Estas tarifas promocionales y sus beneficios adicionales estarán vigentes hasta el 4 de marzo de 2026.

“Queremos que nuestros clientes disfruten cada momento de conexión con beneficios pensados para acompañarlos en sus horarios favoritos”, destacó Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel.

Los usuarios pueden realizar la activación a través de los canales de autogestión habituales: App Digitel, sección Tu Cuenta en la web, IVR y CRM Operativo.

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial