Yango Rides presenta su nueva función de "Pago Anticipado"

Yango Rides, la plataforma tecnológica global de movilidad, anuncia el lanzamiento de su nuevo botón de pago anticipado en Venezuela. Esta innovadora funcionalidad permite a los usuarios gestionar el pago de sus traslados de forma flexible: antes, durante o después del recorrido, garantizando una experiencia sin fricciones.

Con esta actualización, Yango refuerza su compromiso con el mercado venezolano al ofrecer soluciones adaptadas a la realidad local, priorizando la comodidad y la transparencia en cada kilómetro.

Libertad y control en cada trayecto

El botón de pago anticipado elimina las esperas o gestiones de último minuto al llegar al destino. Sus principales ventajas incluyen:

Fluidez total: El pasajero puede pagar, apenas inicia el viaje, evitando demoras al bajar del vehículo.

Transparencia inmediata: Desde el primer momento, el usuario tiene certeza sobre el estado de su transacción.

Flexibilidad personalizada: La app se adapta al ritmo del usuario, permitiendo elegir el momento exacto para completar el pago sin alterar la tarifa.

¿Cómo utilizar el pago anticipado?

El proceso es intuitivo y está diseñado para completarse en segundos:

Solicitud: El pasajero pide su viaje de forma habitual. Activación: Una vez el socio conductor confirma la orden, se habilita el botón “Pagar”. Métodos locales: Al pulsarlo, se despliega una pasarela con opciones adaptadas al mercado nacional: Pago Móvil, Débito Inmediato y botones de pago en línea de diversos bancos. Confirmación: Se ingresan los datos y la transacción queda lista antes de llegar a destino.

"Esta mejora significativa en la experiencia de movilidad brinda a nuestros pasajeros la libertad de elegir, aportando mayor tranquilidad durante todo el trayecto", destacan desde la compañía.

Disponibilidad

Yango Rides ya ofrece esta funcionalidad en Caracas para sus categorías Economy, Comfort y Plus. La aplicación está disponible para su descarga gratuita en Google Play y App Store.

Acerca de Yango Group

Yango Group es una compañía tecnológica internacional que transforma innovaciones globales en servicios cotidianos adaptados a las comunidades locales. Con presencia en más de 30 países de África, América Latina, Europa y Oriente Medio, el grupo ofrece soluciones digitales de movilidad, delivery, tecnología alimentaria y entretenimiento.

