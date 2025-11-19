"Comandante Carnicero" se declara culpable: quería envenenar a niños disfrazado de Santa Claus

Suscríbete a nuestros canales

Michail Chkhikvishvili, el cabecilla de una violenta organización neonazi de Europa del Este, se ha declarado culpable de solicitar crímenes de odio y delitos violentos ante un tribunal federal de Brooklyn.

Los fiscales federales han confirmado que buscarán una sentencia de hasta 18 años contra Chkhikvishvili, de 22 años, de la República de Georgia, que operaba bajo el alias de "Comandante Carnicero".

La condena se produjo el lunes después de que admitiera distribuir información sobre cómo fabricar bombas y la toxina ricina.

El "Culto Asesino Maniaco"

Chkhikvishvili lideraba el Culto Asesino Maniaco, un grupo extremista internacional adherido a la peligrosa "ideología aceleracionista neonazi". Según el Departamento de Justicia, la meta del grupo es promover actos violentos contra la comunidad judía, minorías raciales y otros grupos considerados "indeseables".

Amenaza Global: Los documentos judiciales señalan que la propaganda de violencia del grupo, difundida a través de canales de Telegram y un manifiesto conocido como el "Manual del Odio", se relaciona con múltiples asesinatos en la vida real, incluyendo el reciente tiroteo escolar en Nashville, Tennessee, que resultó en la muerte de un estudiante de 16 años a principios de este año.

El escalofriante plan de "Santa Claus"

El plan terrorista, revelado por un agente encubierto del FBI, buscaba sembrar el terror durante las festividades. En 2023, Chkhikvishvili reclutó al agente para un complot que consistía en:

"...Un individuo disfrazado de Santa Claus repartiendo dulces con veneno a minorías raciales y niños en escuelas judías en Brooklyn."

Según los fiscales, el acusado intensificó la amenaza sugiriendo más tarde centrarse en "niños judíos muertos", argumentando que "los judíos están literalmente en todas partes" en Brooklyn.

Chkhikvishvili también consideró atacar a personas sin hogar, creyendo que sus muertes pasarían desapercibidas para el gobierno.

Chkhikvishvili, que ya se había jactado de haber agredido a un anciano judío en Brooklyn durante viajes previos (desde 2022), fue finalmente arrestado en Moldavia en julio de 2024 y extraditado a Estados Unidos en mayo.

