Jorge Abreu se coronó campeón de la 61.ª Vuelta al Táchira Empire Keeway

La edición número 61 de la Vuelta al Táchira en Bicicleta tiene nombre propio: Empire Keeway y nuevo campeón: Jorge Abreu. Tras una jornada de clausura cargada de adrenalina, el pedalista escribió su nombre en los libros de historia al defender con éxito su camiseta de líder de la clasificación general en una décima etapa de infarto. Confirmó que la jerarquía y el conocimiento del terreno son los mejores aliados cuando el asfalto se inclina, sellando una actuación impecable que lo consagra como el nuevo monarca de la ronda andina.

La jornada final, un trazado de 99.3 kilómetros, que partió desde la calurosa localidad de Ureña, no fue precisamente un paseo para el líder. El ascenso al Alto de Los Cacaos, rumbo a San Cristóbal, actuó como el último juez de la carrera, donde los ataques constantes de sus rivales directos pusieron a prueba la resistencia del tachirense. Abreu, arropado por un equipo sólido que supo neutralizar las amenazas, gestionó las distancias con inteligencia para entrar triunfante al mítico Velódromo J. J. Mora de Pueblo Nuevo registrando un tiempo acumulado final de 36 horas, 22 minutos y 22 segundos.

Alirio Plaza, gerente ejecutivo de comercialización de Empire Keeway, EK, se mostró honrado y orgulloso de que la ensambladora fuera el patrocinante estelar del recorrido de 1500 km que abre el calendario nacional. “Todo venezolano sabe que existe la Vuelta al Táchira y estoy feliz por vivirla aquí. Es un evento majestuoso; mi etapa favorita es la de cierre, con la entrada al velódromo, aunque todas son importantes. Decidimos estar por segundo año consecutivo porque somos la moto del deporte en Venezuela”, expresó.

Con el regreso de potentes escuadras extranjeras y un recorrido de alta exigencia técnica, la Vuelta al Táchira Empire Keeway 2026 cerró el telón reafirmando su estatus como la prueba reina del calendario UCI (Unión Ciclista Internacional América Tour) y la máxima cita del deporte en dos ruedas.

