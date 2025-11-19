El detalle que llevó a la captura de un delincuente solicitado en varios países: tenía una licencia con el nombre de un famoso futbolista

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, quien se encontraba fugitivo de las autoridades y que ingresó como indocumentado e Estados Unidos, consiguió una licencia de conducir con el nombre de un futbolista reconocido.

Se trata de un ciudadano romano, quien consiguió un permiso de conducir del estado de Nueva York con el nombre del exfutbolista británico David Beckham, informó The New York Post.

Según los reportes, el hombre formaría parte de una red criminal “gitana” y habría utilizado múltiples identidades, por lo que las autoridades aún desconocen su nombre real.

El delincuente cruzó ilegalmente la frontera de EEUU

Según declaraciones del ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, el individuo cruzó la frontera entre México y Estados Unidos en 2022 y era buscado en varios países.

Blakeman bromeó sobre la captura del sospechoso y manifestó que “al parecer, nos visitó una celebridad en el condado de Nassau: David Beckham. Aunque no es futbolista, sí es una celebridad porque es buscado en muchos países”, dijo.

La policía del condado informó que el sospechoso y su pareja, identificada como Veta Rostas, ingresaron el 23 de octubre a la joyería Kravitz, en Oceanside, de donde sustrajeron un brazalete de diamantes valorado en 11 mil dólares.

De acuerdo con el New York Post, el seguimiento se logró mediante tecnología de reconocimiento facial y un boletín internacional, datos que permitieron a un analista del Reino Unido identificar al sospechoso.

Un portavoz del Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York confirmó al medio que la licencia con el nombre de Beckham se emitió el pasado 14 de abril. Asimismo, aseguró que se siguieron “todos los procedimientos adecuados”.

Incidentes con nombres falsos en licencias

La agencia añadió que “no es raro que personas de otros países tengan un solo nombre”.

Este incidente ocurre después de otros casos similares, en septiembre, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, cuestionó la validez de una licencia comercial emitida en Nueva York que identificaba a otro migrante únicamente como “Sin nombre”, publicó El Diario NY.

Además, a principios de este mes, un ciudadano uzbeko buscado por terrorismo fue detenido en Kansas con una licencia comercial legal de Pensilvania, tras haber sido liberado previamente bajo políticas migratorias federales.

El fugitivo fue entregado a agentes federales de inmigración para iniciar un proceso de deportación. “Estoy seguro de que ese no es su nombre real”, señaló el comisionado de policía del condado de Nassau, Patrick Ryder.

