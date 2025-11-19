Inameh pronóstico próximas horas: lluvias fuertes y descargas eléctricas sobre estos estados

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica para este miércoles 19 de noviembre un día con cielo parcialmente nublado.

Las precipitaciones se concentrarán en áreas específicas del nororiente y occidente durante la mañana, con descargas eléctricas en la tarde y noche.

Pronóstico detallado del Inameh

La mayor parte del país amanecerá con áreas despejadas. No obstante, se esperan lluvias ligeras o nubosidad con precipitaciones en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Miranda, Falcón, Yaracuy, Llanos Occidentales (Barinas, Apure), toda la región andina (Táchira, Mérida, Trujillo) y Zulia.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, en horas de la tarde y noche se prevé un desarrollo nuboso significativo con lluvias, chubascos de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, nororiente, Región Central, Llanos Occidentales, centro occidente, Andes y Zulia.

¿Cuál es el pronóstico para la Gran Caracas?

Por otra parte, el Inameh refiere que para la Gran Caracas habrá poca nubosidad en la mañana; sin embargo, no se descartan lluvias o lloviznas al este de Miranda; luego del mediodía, se esperan zonas nubladas con precipitaciones variables.

