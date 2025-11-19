Miss Universe 2025 vive su noche más impactante con el desfile de trajes típicos y Venezuela se impone entre las mejores

Suscríbete a nuestros canales

El Miss Universe 2025 vivió este martes una de sus noches más explosivas y virales: el desfile de trajes típicos desde Bangkok, Tailandia, una gala que siempre promete espectáculo pero que este año llevó la palabra “drama” a un nuevo nivel. Desde obras de arte culturales, interpretaciones teatrales, escenografías ambulantes y caídas que paralizaron al público, hasta reinas que casi flotaban con actitud de depredadoras listísimas para coronarse.

Venezuela: Los Roques se convirtieron en una diosa

Stephany Abasali fue una de las protagonistas absolutas de la noche, y no por casualidad: desde el primer segundo en que apareció con su traje inspirado en Los Roques y las tortugas Carey, la venezolana encendió sus reflectores naturales y dejó claro por qué su nombre figura esta entre las favoritas globales. El diseño, una mezcla de azul turquesa, brillo oceánico y detalles que parecían pinceladas de mar, enamoró al jurado y al público por igual.

Su pasarela fue uno de los momentos más ruidosos del público: el público eufórico aplaudía y gritaba mientras ella avanzaba con porte de realeza caribeña. La seguridad que mostró, su manejo impecable del traje y su conexión con las cámaras la dejaron posicionada como una de las más fuertes de la competencia.

Guatemala: Interpretación, cultura y entrega total

Guatemala llegó decidida a no pasar desapercibida, y vaya que lo logró. Su traje, profundamente cultural y cargado de tradición, se convirtió en una representación teatral impecable. Cada movimiento parecía coreografiado para reforzar la narrativa visual, sumergiendo al público en una atmósfera ancestral llena de colores y tejidos típicos del país.

La candidata no solo lució el traje: lo actuó. Su interpretación, tan poderosa como fluida, la colocó entre las más completas de la noche. Guatemala firmó una de sus mejores participaciones recientes en el segmento típico.

Italia: Frescura, complejidad y un toque de humor involuntario

Apareció con un traje complejo, fresco y lleno de elementos orgánicos que llamaron la atención desde su salida la italiana lo defendió con actitud y gracia, desbordó romanticismo y nostalgia, pero que también levantó comentarios divididos entre el público.

Su homenaje a San Remo, la ciudad donde las flores y la música son religión, se tradujo en una puesta en escena delicada, casi etérea, con una falda cargada de flores artesanales que se desvanecían del blanco al azul. Aunque muchos celebraron la finura del diseño y su guiño directo al Festival della Canzone Italiana, hubo quienes lo calificaron de “demasiado seguro” frente a la ola de trajes gigantes, teatrales y explosivos que dominaron la noche. El corpiño de satén con flores 3D y notas musicales, acompañado de un tocado floral coronado por un micrófono, intentó capturar la magia

República Dominicana: Una de las reinas de la noche

Jennifer Ventura ofreció una de las apariciones más imponentes del desfile. Su traje, exquisitamente detallado, fue descrito como una obra de arte en movimiento. Desde su primera pose capturó todas las miradas.

Con actitud regia y un dominio escénico perfecto, Jennifer conquistó al público y al jurado. República Dominicana salió fortalecida y posicionada como una de las participantes más potentes del año.

Sri Lanka: Del misterio a la locura viral

Sri Lanka protagonizó uno de los momentos más inesperados del certamen. Al verla entrar, muchos creyeron que llevaba un traje inspirado en una tetera, pero rápidamente se supo que representaba una lámpara mágica.

La candidata, lejos de descomponerse ante las reacciones, lo llevó con elegancia sorprendente. Su temple ante el concepto arriesgado la convirtió en uno de los personajes más virales de la noche.

Tailandia: Poder brutal en su propia casa

Tailandia apareció con un traje monumental inspirado en guardianes tradicionales. Aunque la estructura lucía imposible de manejar, la candidata lo hizo suyo con aplomo absoluto. Cada paso parecía ensayado para impactar.

La energía del público local elevó aún más su momento. Con una mirada desafiante y una postura dominante, dejó claro que apunta directamente a la corona.

Filipinas: Tradición, arte y una reina impecable

Filipinas reafirmó su reinado histórico en trajes típicos con una pieza inspirada en los festivales de su nación. El nivel de detalle, la explosión de color y la calidad del trabajo artesanal la convirtieron en una escultura viviente.

La candidata manejó el concepto con precisión y elegancia. Su ejecución técnica fue impecable, lo que la posicionó como una de las mejores de la noche.

Noruega: El pez más coqueto del certamen

Noruega llegó con uno de los trajes más literales de la noche: un pez. Aunque el concepto despertó sorpresa, la candidata lo transformó en un momento divertido y coqueto.

Su autenticidad fue clave, debido a que en traje fuese tan poco atractivo. No intentó convertir el traje en algo solemne: lo asumió con humor y naturalidad, ganándose el cariño del público.

Ecuador: Nadia Mejía devora el escenario

Ecuador tuvo una presentación feroz. Nadia Mejía apareció con un traje inspirado en el piquero de patas azules, con alas, brillos y una máscara imponente. El impacto visual fue inmediato.

Pero lo que realmente enamoró al público fue su actitud. Nadia avanzó con fuerza, conectó con el público, posó con precisión y demostró que la escena también le pertenece. Una de las sorpresas más potentes del desfile.

Perú: Una diosa de nieve que conquistó al público

Perú presentó un traje inspirado en los nevados de Huascarán, convirtiendo a su candidata en una diosa de hielo. La paleta fría y los cristales le dieron una presencia hipnótica.

Aunque algunos detalles posteriores del traje generaron debate, la candidata lo compensó con una actitud impecable. El público la ovacionó desde el primer paso.

Colombia: Actitud que supera al traje

Colombia llegó con un traje inspirado en el sol, sencillo en comparación con otros, pero la candidata lo elevó con una actitud arrolladora. Su pasarela fue tan fuerte que eclipsó cualquier limitación del diseño.

El público tailandés la enloqueció con aplausos y gritos. Vanesa Pulgarín demostró que una reina puede convertir lo simple en memorable.

México: Diosa de las flores en todo su esplendor

México brilló con un traje inspirado en la diosa de las flores, una pieza colorida, vibrante y muy representativa de su folklore. Los detalles artesanales fueron protagonistas absolutos.

La candidata mexicana caminó con delicadeza pero con presencia firme. Su pasarela equilibró dulzura y fuerza, generando un impacto visual muy positivo.

Gran Bretaña: La caída que paralizó al público

Uno de los momentos más tensos lo protagonizó Miss Gran Bretaña, quien sufrió una caída aparatosa en plena pasarela. Al inicio muchos pensaron que era parte de la presentación, pero su rostro lo confirmó todo: fue una caída real.

Pese al golpe, la candidata se levantó y continuó con valentía. La ovación del público fue inmediata, reconociendo su profesionalismo y coraje.

Brasil: Una obra de arte andante

Brasil encendió la pasarela con un traje extremadamente artístico y perfectamente detallado. Cada paso hacía que la pieza brillara como un mosaico en movimiento.

La candidata manejó el traje con naturalidad, destacando aún más su belleza. Muchos la consideran una de las mejores de la noche.

Perú incaico: La reina imperial que impactó al jurado

El traje inspirado en una mujer incaica dejó al público sin habla. La candidata apareció envuelta en oro, símbolos ancestrales y una vibra imperial impresionante.

La manufactura fue de nivel museo: detalles milimétricos y una ejecución impecable. Su actitud majestuosa hizo que su presentación fuera una de las más recordadas.

Argentina: Show folklórico en pleno escenario

Argentina apostó por una presentación teatral inspirada en el folklore nacional. La candidata, quien también es cantante, incorporó una interpretación en playback que llenó el escenario de energía.

El traje estaba cargado de tradición y color. Aunque la propuesta artística dividió opiniones, la candidata se mantuvo firme y auténtica, logrando destacar por su originalidad.

La próxima parada será este jueves 20 de noviembre a las 7:00 PM ET / 4:00 PM PT en vivo por Telemundo y Peacock, una final que ya se siente cargada de tensión. Y si el desfile típico fue un adelanto, prepárense, porque lo que viene promete incendiar el certamen.

