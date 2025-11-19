Shock en el mundo del espectáculo: las gemelas Kessler fallecen por muerte asistida

Suscríbete a nuestros canales

Las gemelas Kessler fallecieron en su residencia de Gruenwald, un suburbio de Munich, en presencia de un médico y un abogado. Según informes de la emisora pública bávara BR, las hermanas habían expresado su deseo de que sus cenizas fueran depositadas en la misma urna, junto a los restos de su madre y su perro. La muerte asistida es legal en Alemania desde 2020, cuando el tribunal constitucional reconoció el derecho a terminar con la vida con asistencia de terceros.

Trayectoria artística en Europa

Alice y Ellen Kessler iniciaron su carrera en el Lido de París después de huir de Alemania Oriental en 1952. Representaron a Alemania en el Festival de Eurovisión de 1959 y alcanzaron reconocimiento internacional a través de apariciones en "The Ed Sullivan Show". En Italia se convirtieron en las primeras vedettes en aparecer en televisión, rompiendo convenciones de la época al mostrar sus piernas en pantalla, aunque con medias opacas debido a las restricciones conservadoras.

Reconocimiento y legado artístico

La carrera de las gemelas se extendió por seis décadas, incluyendo participación en cine, teatro y televisión. En 1976, su aparición desnuda en la edición italiana de Playboy agotó ejemplares en tres horas. The Ed Sullivan Show las recordó como "estrellas deslumbrantes, verdaderas leyendas y hermanas cuya gracia, encanto y magia brillarán por siempre". La televisión italiana RAI preparó una programación especial en su honor, que incluye la retransmisión de sus programas más destacados.

