Chepa Candela: Cynthia Lander se reconcilió con su exmarido

Suscríbete a nuestros canales

…¡¡Jelou, jeloouu!! … ¡¡¡Feliiizzz ombligo de semana!!! Yyy aquí me tienen, ¡como un clavel!, puntual a mi cita diaria con todos ustedes… y como siempre, ¡dispuesta, lista y presta! (¡Hasta en verso me salió, sin mucho esfuerzo!) A batirles lo más calientico del “mundillo farandulero” de aquí, de allá… ¡y un poco más allaíta!...

Cynthia Lander

Así que, entrando en materia, paso a contarles que CINTHYA LANDER (¿se acuerdan de ese cuerpo?). Ique, anda “bañada en agua de rosas”, pues ¡está enamorada otra vez! Y dispuesta a recuperar el tiempo perdido… ¡¡¡Perooo, ya, ya va!!! …no vayan a creer que fue que otro hombre le puso el ojo y aceptó sus proposiciones amorosas… ¡Nada de eso! Lo que resulta, pasa y acontece es que la susodicha tuvo varios reencuentros con su marido… y luego de poner los puntos sobre las íes y aclarar los malentendidos, ambos dos decidieron darse un chance… y aplicando aquello que dice que “donde hubo fuego, cenizas quedan”, se unieron de nuevo… ¡y que vivaaa el amor! ¿Quuuéee taaal?... ¡Así como lo están leyendo!... Según me reportó una de mis fuentes de los lares “mayameros”, la exMiss Venezuela y el empresario Carlos Martell, con quien se casó el 24 de septiembre de 2011 y procrearon dos hijos, y del que se divorció hace tres años (más o menos), siguieron manteniendo contacto “en vivo y directo”, por los niños… y en ese “ir y venir” se prendió la llamita entre ellos… y bueno, ahí están juntos de nuevo, bien felices “comiendo perdices”… y preparando boda otra vez…

Canal I

Yyy donde las cosas siguen de mal en peor, es en los predios del CANAL I, ya que no se han resuelto -del todo- los conflictos internos “la situación cada vez se pone “como cuerda de violín”(Entiéndase Tensa) y a pesar de que la junta interventora continúa haciendo su labor de limpieza, el ambiente que se respira en los pasillos de dicha televisora, es “tan pesado que se puede cortar con cuchillo” porque la “botazón” no se detiene… y hace unos días despidieron a buena parte del departamento de producción, entre ellos a los productores del programa “Y QUE HAY DE NUEVO”, dictándole la sentencia de “muerte” a este espacio matutino que fue sacado del aire una vez…Me contaron (¡y trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra repito) que el dueño de dicha planta televisora dictó nuevos lineamientos a varios departamentos, poniéndole la mira al departamento de Prensa, cuyos periodistas trabajarán solo hasta el mes de diciembre y probablemente no regresen todos en enero…Como les dije la cosa está que arde en Canal I, cuya programación será reestructurada totalmente y al igual que el matutino que les mencioné, otros programas, saldrán del aire, como tapón de cañería…¡Aaayyy, Maracay!...

Stephany Abasali

Yyy donde los nervios se están “comiendo” a las candidatas es en Tailandia, ya que hoy se realizará la gran preliminar del Miss Universo, en donde las 119 aspirantes a la corona desfilarán en traje de baño y de gala, en la cual se escogerán las 30 semifinalistas que realmente entrarán en la competencia, quienes serán anunciadas mañana jueves en la noche final…Mis fuentes misséricas de reportaron para batirme que muchas de las latinas se sienten muy seguras de entrar al grupete, pues han logrado destacarse en las previas, entre ellas la Miss Venezuela, STEPHANY ABASALI, que en las últimas horas ha subido como la espuma, junto a la Miss Perú (Karla Bacigalupo), Miss Argentina (Aldana Masset) y Miss Colombia (Vanessa Pulgarín)…esas son las que más están sonando…Esperemos a ver si quedan entre las preseleccionadas…Por cierto que el músico y empresario libanés, Omar Harfouch que integraba el panel del jurado, ¡dejó el pelero!...y a última hora decidió renunciar, alegando que había tramoya y que además, ique, lo estaban presionando para que votara por una candidata específica, de la que no soltó el nombre…La tibiera de este señor, fue tan, pero taaan fuerte, que además dijo que no tocará la música que tenía preparada para la noche final…dejando claro que “no juega carrito”… ¡¡Suuussstooo!!!...

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube