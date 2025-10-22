En Lara aprietan las tuercas a motorizados: conozca las nuevas medidas y sanciones

Suscríbete a nuestros canales

El incremento sostenido en los accidentes de tránsito en el país ha generado una alerta crítica en el estado Lara, donde las lesiones y muertes por colisiones viales saturan diariamente las emergencias de los centros asistenciales.

Ante este panorama, el gobierno regional ha anunciado un paquete de medidas más severas dirigidas al sector motorizado, identificado como el principal foco de la problemática.

El gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, abordó la situación destacando el grave impacto humano y financiero en el sistema de salud. Señaló que en los hospitales de la entidad se registra un ingreso promedio diario de cinco heridos provenientes de accidentes de motocicleta.

La Carga Financiera de las Lesiones Viales

El mandatario regional hizo énfasis en el desequilibrio económico que generan estos incidentes en el sistema público, utilizando un ejemplo contundente para ilustrar el costo del tratamiento de lesiones graves:

"Una moto cuesta alrededor de 900 dólares, pero colocarle unas barras, unos tornillos y una placa, cuesta 7 mil dólares", indicó Reyes Reyes, refiriéndose a los complejos tratamientos quirúrgicos y de rehabilitación que se deben aplicar a los pacientes con traumatismos severos, lo cual representa una carga financiera considerable para el sistema de salud.

Esta declaración, recogida por medios locales, subraya la necesidad urgente de acción para mitigar la ola de siniestralidad.

Nuevas Medidas de Contingencia y Sanciones

Para comenzar a disminuir la alarmante cifra de accidentes, el Gobernador de Lara anunció la aplicación de nuevas y más estrictas sanciones para los conductores de motocicletas que incumplan las normativas de tránsito:

Aplicación de multa económica.

Decomiso de la motocicleta por un período de dos meses, sin importar si el vehículo constituye el medio de trabajo del infractor.

Con estas medidas, las autoridades de Lara buscan generar un efecto disuasorio significativo, obligando a los motorizados a acatar rigurosamente las leyes de tránsito. El objetivo primordial es proteger la vida de los conductores y pasajeros, y aliviar la presión sobre los servicios de emergencia y salud de la entidad.

