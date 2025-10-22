ÚLTIMA HORA: suspenden celebración en el Monumental por la canonización de Santa Carmen Rendiles y San José Gregorio Hernández

Suscríbete a nuestros canales

La celebración por la canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles prevista en el estadio Monumental, fue suspendida. La Iglesia informó este 22 de octubre, que la medida se debe a "razones de seguridad" y "espacio".

Ante ello, la Arquidiócesis de Caracas pidió que las parroquias hagan actividades en sus comunidades este 25 de octubre.

"Aunque inicialmente se pensó en un aforo máximo de 48 mil personas, el número de solicitudes ha crecidode forma exponencial, superando las 80 mil personas registradas (...) Hemos concluido que no es viable realizar la celebración en el estadio Monumental bajo las condiciones de seguridad y aforo necesarias", explicaron en un comunicado.

