Cardenal Baltazar Porras regresa a Venezuela tras canonización de santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

El cardenal Baltazar Porras llegó este jueves 23 de octubre luego de participar en el proceso de canonización de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y madre Carmen Rendiles.

Porras anunció su retorno a través de las historias de su cuenta en Instagram.

¿Quién es el cardenal Baltazar Porras?

El cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo es un influyente eclesiástico, profesor, teólogo y locutor venezolano, nacido en Caracas el 10 de octubre de 1944

Su formación académica incluye una licenciatura en Sagrada Teología y un doctorado en teología Pastoral por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Fue ordenado sacerdote en 1967. A lo largo de su carrera sacerdotal, desempeñó diversos ministerios en la Diócesis de Calabozo, Guárico, y fue profesor de Dogmática y Pastoral en el Seminario Interdiocesano de Caracas.

Su episcopado comenzó en 1983 como obispo auxiliar de Mérida, y en 1991 fue nombrado arzobispo de Mérida, cargo que ocupó por más de tres décadas, hasta 2023. El Papa Francisco lo elevó a la dignidad de Cardenal presbítero en el consistorio de noviembre de 2016.

En enero de 2023, fue nombrado arzobispo metropolitano de Caracas, tras haber sido administrador apostólico desde 2018. Se desempeñó como arzobispo de Caracas hasta su dimisión por límite de edad en 2024, y pasó a ser arzobispo emérito.

Porras tuvo una destacada participación en la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), de la cual fue presidente en dos períodos, y en el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). Además de su labor pastoral, fue cronista oficial de Mérida y es miembro de la Academia Nacional de la Historia y la Academia Venezolana de la Lengua.

