La IA en la educación: expertos explican cómo regular su uso en jóvenes y niños

La inteligencia artificial (IA) se ha vuelto una herramienta en muchas áreas, no obstante, surge un debate en cómo debe ser su uso en la educación, sobre todo cuando se trata de niños.

Para muchos especialistas en IA, el uso de este instrumento se basa en el proceso, más allá de los resultados.

Asimismo, su función debe ser como un producto complementario y no como un sustituto del pensamiento humano.

¿Se puede regular el uso de IA en estudiantes?

Willmar Tarazona, profesor universitario y especialista en Comunicación Digital, indicó que en el sector educativo, el uso de IA debe estar regulado para garantizar transparencia, ética y igualdad.

"Debe emplearse para potenciar el aprendizaje personalizado, automatizar tareas repetitivas y ayudar a los docentes, pero siempre bajo supervisión humana", señaló.

De tal manera, el objetivo es que la regulación se asegure que la IA no sustituya el criterio pedagógico ni afecte la privacidad de los estudiantes.

Con respecto a los niños, acotó que este demográfico va desarrollando habilidades cognitivas, sociales y emocionales, por lo que lo ideal es que la inteligencia artificial trabaje como un apoyo educativo, no como instructora principal.

Por otra parte, José Javier Salas, de la coordinación de Proyectos Especiales de la Escuela de Educación de la Ucab, compartió que en primaria, se espera que los docentes utilicen la IA para diseñar sesiones de aprendizaje, ya que los estudiantes necesitan entrenar habilidades esenciales.

Es decir, los estudiantes de primaria, secundaria y universidad utilizan la IA para completar actividades que deberían fomentar el desarrollo de habilidades específicas

Es crucial que las actividades se estructuren de manera que la inteligencia artificial colabore con los estudiantes, permitiéndoles asumir su responsabilidad y crear productos de mayor calidad.

Agregó que "si el estudiante sabe cual es el resultado o la técnica que debe usar para resolver un ejercicio, ¿cuándo desarrolla el proceso de creatividad y valoración de situaciones que le ayuden a identificar la técnica adecuada?".

¿Hay algún beneficio?

El profesor Tarazona destaca que adquirir habilidades en el uso de la inteligencia artificial desde una edad temprana prepara a los jóvenes para el futuro en el ámbito laboral y tecnológico.

Además, esto fomenta el pensamiento crítico, la alfabetización digital y la habilidad para abordar problemas complejos.

Los niños reciben un tipo de ayuda para comprender el funcionamiento de los algoritmos y los sesgos, lo que les capacita para ser usuarios informados y autónomos.

"La IA potencia las habilidades humanas, no nos sustituye", expresó el especialista.

Es así cómo esta herramienta debe ser utilizada en la educación como un apoyo complementario, asegurando que no sustituya el criterio pedagógico del docente ni el razonamiento del estudiante.

