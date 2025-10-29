Anuncian fecha para la 9ª edición de Nocturneando en Chacao: ¿Qué artistas se presentarán?

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Chacao anunció el 27 de octubre la realización de la novena edición de su evento cultural "Nocturneando". Esta jornada de esparcimiento se llevará a cabo el 1 de noviembre en el Casco Central del municipio.

La actividad iniciará a partir de las 4:00 pm y se desarrollará con la participación de más de 200 artistas distribuidos en diez tarimas a lo largo del Casco Central de Chacao, según información del alcalde del municipio, Gustavo Duque.

Para facilitar el desarrollo del evento, las autoridades han dispuesto el cierre temporal de 11 calles cercanas al área central de Chacao, informó El Diario.

Destacan importancia de Nocturneando para la economía local

El alcalde Gustavo Duque se pronunció sobre el impacto del evento al anunciarlo el 27 de octubre, destacando su relevancia para la comunidad y la economía local.

"El Nocturneando es, sin duda, la noche cultural y familiar por excelencia en nuestra ciudad. Celebrar nuestra novena edición es un testimonio del compromiso de Chacao con el esparcimiento seguro y el apoyo decidido a nuestros emprendedores y economía local", expresó Duque.

¿Qué invitados formarán parte de Nocturneando?

La Alcaldía de Chacao, en conjunto con Cultura Chacao, confirmó una variada lista de talentos para esta edición, que incluyen:

Juan Miguel

Diveana

Joseph Amado

Gaitas D’Total Zulianidad

Tambor Urbanos

Rummy Olivo

Ensamble Afro Venezolano preinfantil núcleo Chacao

Grupo Cayiao

Orquesta Latino Caribeña Simón Bolívar

Alexander Acosta

Thalia Samarjian

La banda Poke

Otras actividades

Actividades Deportivas: Terapia de Baile Con Yassdance.

Exhibiciones: Muestras de baile, artistas plásticos.

Gastronomía: Feria de comida.

Comedia: Stand up comedy.

La Alcaldía de Chacao aseguró que la jornada contará con un dispositivo de seguridad a cargo de la Policía municipal, así como atención médica con personal de Salud Chacao y Protección Civil.

La pasada edición se celebró el pasado 30 de noviembre de 2024, y se desarrolló entre las 4:00 pm y la medianoche. Artistas como Horacio Blanco, Los Melódicos, Maracaibo 15, Fabián SantaMaría, Zarik Medina & Thalia Samarjian y Criollo House participaron en esa oportunidad, informó El Diario.

La tarima principal se instaló en la avenida San Ignacio. Para ese evento, las calles cerradas incluyeron Cecilio Acosta, Arturo Uslar Pietri, Urdaneta, Miranda, Bolívar, Avenida Mohedano, Santa Teresa de Jesús, Monseñor Juan Grilc Rezman, Ávila, Sucre, José Félix Ribas y Páez.

Según cifras publicadas por Cultura Chacao, la octava edición de "Nocturneando" registró una asistencia de más de 50 mil personas.

