Orinar en las calles de Caracas podría salirte caro: multas por esta infracción

Suscríbete a nuestros canales

Los ciudadanos que sean sorprendidos por organismos de seguridad orinando en espacios públicos del municipio Libertador, deberán pagar una multa de hasta 30 euros. Esto, según una normativa que busca atacar esta problemática que ha afectado a la capital venezolana en los últimos años.

La medida está basada en el artículo 25 de la ordenanza de convivencia ciudadana. La multa deberá ser cancelada en su equivalente en bolívares.

Este artículo 25 de la ordenanza de convivencia ciudadana se refiere a las conductas que afectan la paz y las buenas costumbres. En su numeral 6 habla sobre hacer las necesidades fisiológicas en aceras, plazas y bulevares atenta contra la moral y las buenas costumbres.

Entretanto, las autoridades han recordado a los ciudadanos de la capital venezolana que existen múltiples opciones para satisfacer sus necesidades fisiológicas cuando están fuera de casa.

Centros comerciales, restaurantes y terminales de autobuses son algunos lugares donde se puede acceder a servicios higiénicos adecuados.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube