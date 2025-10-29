Halloween en centros comerciales de Caracas: conoce dónde habrá rumba

Suscríbete a nuestros canales

Cada año los centros comerciales de Caracas llevan a cabo eventos o actividades divertidas para celebrar Halloween, cuya fecha específica es el 31 de octubre.

Los centros de compras organizan eventos para toda la familia, concursos de disfraces, rutas de “Dulce o Truco” por los pasillos en los cuales los niños van en busca de dulces y caramelos por las tiendas, y espectáculos.

Estas actividades se volvieron una tradición en los últimos días del mes de octubre.

El centro comercial Sambil Caracas, ubicado en Chacao, tiene previsto celebrar el Día de Brujas o Halloween con la tradicional Ruta de Dulce o Truco en su edición 2025.

En su cuenta de Instagram, el mall detalló que la cita es el viernes 31 de octubre, en el horario comprendido entre 3:00 pm y 4:00 pm.

“Te esperamos para regalarte un Halloween divertido, donde tus marcas favoritas se unieron para obsequiarle a nuestros pequeños deliciosos caramelos. Recuerda venir con tu mejor disfraz y pasar un rato increíble en familia”, dice la publicación.

El Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) tiene previsto efectuar una actividad para celebrar el Halloween el viernes 31 de octubre. En su cuenta de Instagram, el centro comercial publicó la agenda para los últimos días del mes, en la cual señala que la actividad se efectuará en el Nivel PB, Patio Central; sin mayores detalles.

Aunque no especifica la hora, el horario del centro comercial es de 8:00 am a 8:00 pm.

El centro comercial Metro Center, a través de su cuenta en Instagram, invitó a los niños y sus familias a celebrar la Noche de Brujas el viernes 31 de octubre a las 2:00 pm.

“¡Atención, familias! Este Halloween, el Centro Comercial Metrocenter te invita a un evento mágico y espeluznante que no te puedes perder. Trae a los más pequeños de la casa con sus mejores disfraces y participa en nuestro Recorrido de Halloween”, dice la publicación.

Los mejores disfraces serán premiados, así que es el momento de ser creativos y dejar volar la imaginación.

Un fin de semana de diversión espeluznante

El Tolón Fashion Mall también participará en la celebración de Halloween con el Holloweekend durante los días sábado 01 y domingo 02 de noviembre.

El sábado 01 de noviembre los niños jugarán Dulce o Truco con sus personajes favoritos Bluey, Mickey y Minnie. Acompañados de estos personajes irán por todo el mall, desde las 3:00 pm mientras hacen el Dulce o Truco.

El domingo 02 de noviembre se presentarán las Guerreras Kpop Demond Hunter en concierto, más Meet & Greet. “El grupo femenino de K-Pop llega para un show inigualable, Rumi, Mira y Zoey te esperan para una tarde de hits que rompen listas y acción cazademonios sin descanso”. El concierto se realizará a las 3:00 pm, piso 2, Plaza Central.

El centro comercial City Market también celebrará Halloween. En su cuenta de Instagram anunció que “el 01 de noviembre los personajes más espeluznantes llegan a City Market con el Spooky Fest. Un recorrido lleno de sustos, diversión y sorpresas en todos los pisos. No te lo puedes perder”.

