Halloween por todo lo alto en Nueva York: Village Halloween Parade ofrece premios por disfraces y entradas con beneficios

El Village Halloween Parade de Nueva York, reconocido como el evento de participación pública nocturna más creativo del país, celebrará su 52 edición el viernes 31 de octubre de 2025 a las 7:00 p. m.

Este gran desfile, conocido por sus cientos de títeres gigantes, más de 50 bandas de música de todo el mundo, bailarines y miles de neoyorquinos con disfraces de su propia creación, se desarrollará a lo largo de la 6ta Avenida.

La participación es gratuita para cualquier persona que acuda disfrazada, con el requisito de formarse en el área de Canal Street y la 6ta Avenida, entre las 6:30 p. m. y las 9:00 p. m.

Un aspecto importante de esta celebración es que la compra de entradas de acceso especial proporciona beneficios exclusivos a los asistentes. También apoya económicamente este increíble evento, que siempre mantiene el acceso al desfile libre de costo para el público general.

La organización ofrece varias opciones para mejorar la experiencia de los asistentes y participantes, permitiendo un acceso privilegiado a las actividades del evento y a la fiesta oficial posterior.

Entradas especiales y beneficios:

MARCH SKIP the LINE! ($125) : Permite evitar la larga espera con los más de 80.000 participantes del público general, otorgando acceso a la entrada secreta, al área detrás del escenario y a la zona de formación de las bandas. Los participantes deben asistir disfrazados entre las 5:30 p. m. y las 8:30 p. m.

: Permite evitar la larga espera con los más de 80.000 participantes del público general, otorgando acceso a la entrada secreta, al área detrás del escenario y a la zona de formación de las bandas. Los participantes deben asistir disfrazados entre las 5:30 p. m. y las 8:30 p. m. VIP Area Standing ($250) : Ofrece un lugar privilegiado de pie en una ubicación secreta a lo largo de la ruta, con una vista excelente y beneficios. El área se encuentra junto a la transmisión de televisión en vivo, incluye snacks y bebidas de cortesía (sin alcohol), y acceso a baños portátiles dedicados a la sección VIP.

: Ofrece un lugar privilegiado de pie en una ubicación secreta a lo largo de la ruta, con una vista excelente y beneficios. El área se encuentra junto a la transmisión de televisión en vivo, incluye snacks y bebidas de cortesía (sin alcohol), y acceso a baños portátiles dedicados a la sección VIP. VIP AREA Seating ($450): Proporciona la mejor vista del desfile desde una silla de director privada, permitiendo ver el desfile con comodidad. Esta área también se ubica junto a la transmisión en vivo, incluye swag VIP especial, snacks y bebidas de cortesía (sin alcohol), y acceso a baños portátiles dedicados a la sección VIP.



Quienes adquieran cualquier tipo de entrada antes del 20 de octubre a las 8:00 p. m. obtendrán acceso gratuito a la fiesta oficial posterior, The Vampire Ball. Esta fiesta es organizada por House of Yes en Industry City, Brooklyn, con detalles de la invitación proporcionados directamente por el organizador.

Todo lo relacionado con las entradas y demás información del evento en: https://halloween-nyc.com/

