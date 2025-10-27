Huracán Melissa: Florida activa estas medidas de emergencia ante el impacto inminente

Suscríbete a nuestros canales

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) ha emitido una alerta de vigilancia para el sur de Florida ante la cercanía del huracán Melissa. El sistema es de categoría 5 y presenta vientos sostenidos que alcanzan las 155 millas por hora (mph).

Aunque el centro del huracán se mueve muy lento y se acerca a Jamaica, Haití y República Dominicana, se esperan impactos indirectos en la península de Florida. Las autoridades han pedido máxima precaución a los residentes costeros.

¿Cómo podría impactar el huracán Melissa en el sur de Florida?

Los primeros efectos del huracán Melissa en Florida se sentirían a partir del martes 28 de octubre. El sistema es lo suficientemente potente como para generar oleaje elevado y fuertes corrientes de resaca a lo largo de la costa.

Además, el fenómeno podría provocar lluvias intensas capaces de causar inundaciones costeras o repentinas. El riesgo por marejadas y lluvias ha aumentado en las últimas horas, por lo que se pide a los residentes del sur de Florida mantenerse informados.

¿Cuál es la principal amenaza de Melissa en el Caribe?

Mientras el huracán Melissa amenaza el Atlántico, su impacto principal se concentra en el Caribe. En países como Jamaica, Haití y República Dominicana, se esperan inundaciones catastróficas.

El sistema, debido a su intensidad, podría generar deslizamientos de tierra y vientos devastadores en las islas. Las autoridades federales de EE. UU. y locales de Florida están coordinando sus boletines.

¿Qué recomendaciones de seguridad han emitido las autoridades?

Las autoridades piden a los residentes del sur de Florida mantenerse atentos a los boletines del NHC y seguir estrictamente las recomendaciones de seguridad. La principal directriz es extremar la precaución.

Se recomienda tener especial cuidado en zonas cercanas a la costa, donde el riesgo por corrientes de resaca es mayor. La preparación y la información oportuna son clave para mitigar los efectos del huracán.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube