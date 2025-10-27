Padre hispano recibe orden de deportación: es el único cuidador de su hijo con discapacidad

Suscríbete a nuestros canales

Cuando Heury Gómez Grullón regresó en agosto de unas merecidas vacaciones de cumpleaños, no solo dejaba atrás el descanso, sino que se sumergía de lleno en la responsabilidad más importante de su vida: ser el cuidador principal a tiempo completo de su hijo Noah, un joven estadounidense de 18 años que enfrenta una discapacidad severa.

Noah necesita atención médica constante, que incluye traqueostomía, sonda de alimentación y supervisión continua, una tarea que Heury asume con valentía y un amor incondicional.

La batalla por la estabilidad familiar

Esta nueva etapa de dedicación total no está exenta de desafíos. Heury enfrenta una difícil situación legal, ya que actualmente lucha contra un proceso de deportación basado en antiguas condenas menores ya cumplidas, detalla Precision 2025.

La comunidad dominicana y el Comité de Apoyo a Heury Gómez Grullón han alzado la voz, destacando que su deportación significaría la separación definitiva de una familia que, irónicamente, la justicia ya reconoció como inseparable.

En marzo de 2025, el Tribunal de Familia del Bronx otorgó a Heury la custodia total y permanente de Noah, un reconocimiento legal de su papel indispensable en la vida del joven.

Un lazo indestructible en medio de la adversidad

La dedicación de Heury refleja el profundo lazo y los sacrificios que los padres cuidadores hacen cada día.

Historias como la suya destacan que esta labor va mucho más allá de simplemente brindar atención física; implica un duelo emocional intenso y la necesidad de contar con una red de apoyo sólida.

Las familias que tienen miembros con discapacidad a menudo se enfrentan al aislamiento y a la falta de recursos, lo que resalta la importancia de dar visibilidad a casos como el de Heury y Noah.

Hoy, mientras su hijo está en el hospital, cada día que Heury pasa en espera representa una preocupación adicional para su familia y la comunidad, que clama por un trato justo para este cuidador principal, reseña CNN en Español.

Heury Gómez demuestra que el amor de un padre es un motor incansable, incluso frente a los mayores obstáculos legales y médicos.

