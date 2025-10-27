La ciudad de EEUU que no quiere "brujería real" durante Halloween: lo que dice el código municipal

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos (EEUU) es un país plagado de curiosidades y de leyes un tanto raras que datan de hace muchos años atrás y que al no ser derogadas se mantienen en vigor, esta vez les contaremos sobre una particularmente interesante que resuena con la temporada de Halloween.

Resulta que existe una ordenanza municipal, notablemente específica, en una localidad de Delaware, específicamente en Delaware City, que regula la adivinación y actividades similares.

El Código de Delaware City, Título 10, Capítulo 10.16, que trata sobre "Fortune Telling, Clairvoyance, etc." (Adivinación, Clarividencia, etc.), establece una prohibición amplia de estas prácticas.

De hecho, el código no solo prohíbe la adivinación, la lectura de manos, el trato con espíritus o la conjuración (lanzamiento de hechizos), sino que añade la frase crucial "ya sea simulada o real".

Esto es lo que hace que la ordenanza sea particularmente curiosa y estricta, ya que intenta abarcar incluso lo que podría considerarse entretenimiento.

Detalles sobre la ordenanza

Prohíbe la práctica de "predicción, adivinación, lectura de manos, clarividencia, telepatía, conjuración, hechicería, hipnotismo, trato con espíritus... o la práctica de cualquier arte o práctica similar" a cambio de una tarifa, compensación, donación o promesa.

Es decir, está enfocada en la práctica comercial.

La sección de prohibición incluye el término "conjuración, hechicería (witchcraft), hipnotismo".

La ordenanza ha sido objeto de atención mediática por su lenguaje inusual y su aparente prohibición de la brujería o la hechicería simulada.

Es llamativa ya que, va más allá de las típicas prohibiciones contra el fraude, al intentar ilegalizar incluso la representación o el juego.

Además, se destaca que utiliza términos como "conjuración" y "trato con espíritus", que recuerdan a leyes de hace siglos, lo cual contrasta con la actualidad.

Esto se sabe sobre su aplicación

Algunas ordenanzas, aunque legalmente existentes, a menudo se aplican de manera muy selectiva o son reliquias de leyes más antiguas que nunca se eliminaron o actualizaron por completo.

Es importante conocer que, el Código de Ordenanzas de Delaware City fue codificado en 2001, lo que significa que la ciudad organizó y consolidó todas sus leyes existentes en esa fecha.

Se crees que el Capítulo 10.16 probablemente existía como una ordenanza separada mucho antes de 2001 y fue simplemente incorporado al nuevo sistema de codificación.

El incumplimiento de una ordenanza municipal de este tipo generalmente se considera una infracción menor o un delito menor (misdemeanor).

Las sanciones comunes para los delitos menores municipales en Delaware son:

Multas: una multa monetaria que puede oscilar desde unos pocos cientos hasta mil dólares, y/o

una multa monetaria que puede oscilar desde unos pocos cientos hasta mil dólares, y/o Prisión: una pena de prisión que generalmente no excede de 30 a 90 días, especialmente para reincidentes.

El foco real de la ley, como muchas de este tipo en EEUU es prevenir el fraude o la estafa bajo la apariencia de poderes sobrenaturales, pero la forma en que está redactada la convierte en una peculiaridad legal.

