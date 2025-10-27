El mapa de Halloween más seguro de Estados Unidos: las ciudades que protegen a tus hijos esta noche

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días de la esperada noche de Halloween, los padres comienzan a preguntarse cuáles son las ciudades más seguras para Halloween y el tradicional recorrido de “Dulce o Truco”.

Aunque la fecha promete diversión, también puede traer riesgos, especialmente por el aumento del tráfico y la presencia de niños cruzando calles al anochecer.

Un reciente estudio de Safe Home reveló cuáles son las 25 ciudades más seguras del país para disfrutar esta festividad, y tres de ellas se encuentran en Illinois.

Naperville, el lugar ideal para un Halloween familiar

Según el estudio publicado el 8 de octubre, Naperville ocupa el segundo lugar nacional como una de las ciudades más seguras para pedir dulces en Halloween.

Este suburbio de Chicago destaca por su baja tasa de delitos violentos —solo 8,4 por cada 10.000 habitantes—, un número mínimo de agresores sexuales registrados y un bajo índice de muertes de peatones.

Estas condiciones la convierten en un entorno familiar ideal para celebrar la noche más aterradora del año sin preocupaciones.

El primer puesto lo ocupa Yonkers, en Nueva York, seguida por Naperville (Illinois), Nueva York (Nueva York), Gilbert (Arizona) y Frisco (Texas).

Illinois no solo se posiciona en el segundo lugar del ranking, sino que también destaca con otras dos ciudades dentro del top 25: Aurora, en el puesto 11, y Joliet, en el puesto 25.

Las variables que definen un Halloween seguro

Safe Home analizó 161 ciudades estadounidenses, evaluando factores como crímenes violentos, delitos contra la propiedad, muertes de peatones, número de ofensores sexuales y cantidad de oficiales de policía.

Todas las cifras fueron ajustadas según el tamaño poblacional para garantizar comparaciones precisas.

El informe subraya que las ciudades mejor posicionadas implementaron políticas de seguridad efectivas y mantienen una presencia policial visible durante las festividades.

Además, destacan por contar con infraestructura vial segura, iluminación adecuada y programas comunitarios de vigilancia.

Este año, Naperville, Aurora y Joliet se consolidan como los lugares donde las familias pueden disfrutar de Halloween con más tranquilidad, recordando siempre las medidas básicas de precaución al caminar, cruzar calles y supervisar a los niños durante el recorrido.

