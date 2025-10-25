Dulce o truco con hora límite: este estado de EEUU revela los horarios oficiales para pedir dulces en Halloween

Suscríbete a nuestros canales

La festividad de Halloween, una de las más esperadas del año en Estados Unidos, se aproxima y diversas localidades del estado de California ya establecidos los horarios para que los niños y sus familias puedan salir a pedir dulces de manera segura.

Esta tradición, conocida como “truco o trato”, reúne cada año a millas de personas en vecindarios y centros comerciales decorados para la ocasión.

De acuerdo con información publicada por el portal web de La Opinión , varios municipios definieron restricciones horarias para organizar el tránsito peatonal y evitar aglomeraciones. Las medidas buscan garantizar un ambiente tranquilo y familiar durante las celebraciones, especialmente en las zonas residenciales.

Lista oficial de horarios en California

La Verne (Condado de Los Ángeles): viernes 31 de octubre de 2025, de 3:00 pm a 6:00 pm

Placerville (Condado de El Dorado): viernes 31 de octubre de 2025, de 4:00 pm a 6:00 pm

Concord (Condado de Contra Costa): viernes 24 de octubre de 2025, de 4:30 pm a 6:30 pm (evento previo en Baldwin Park).

Little Italy (San Diego): domingo 26 de octubre de 2025, de 3:30 pm a 7:30 pm

Redondo Beach (Área de Los Ángeles): viernes 31 de octubre de 2025, de 15:00 a 20:00 horas en Riviera Village.

Encinitas (San Diego): 31 de octubre de 2025, de 5:00 pm a 8:00 pm (evento “Truco o trato seguro”).

Fremont (Condado de Alameda): viernes 31 de octubre de 2025, de 5:00 pm a 9:00 pm

Fairfield (Condado de Solano): viernes 31 de octubre de 2025, de 3:00 pm a 6:00 pm (evento “Halloween Spooktacular”).

Lancaster (Condado de Los Ángeles): sábado 18 de octubre de 2025, de 4:00 pm a 8:00 pm (evento “Halloween Haunt”).

San Bruno (Condado de San Mateo): viernes 31 de octubre de 2025, de 10:00 am a 6:00 pm

Actividades complementarias por región

Además de los horarios para pedir dulces, algunos municipios anunciaron eventos temáticos. En Encinitas se realizará la jornada “Safe Trick-or-Treat”, mientras que Lancaster organizará el “Halloween Haunt” en el National Soccer Center. Por su parte, Fairfield ofrecerá su festival “Spooktacular” con actividades familiares desde las tres de la tarde.

Estos lineamientos forman parte de las medidas establecidas por las autoridades locales, con el objetivo de mantener una celebración de Halloween ordenada, segura y en armonía con las comunidades que cada año participan en la tradición popular.

