Inflación en Estados Unidos: esto es lo que podrían costar los disfraces de Halloween este año

La temporada de Halloween en Estados Unidos se enfrenta a su mayor desafío económico hasta ahora.

Aunque se espera un gasto récord, los consumidores están notando cómo las tarifas de importación están disparando los precios de los disfraces, lo que lleva a minoristas y familias a reconsiderar sus compras.

Aranceles elevan el costo de la fantasía del Halloween en Estados Unidos

La gran mayoría de los disfraces que se venden en Estados Unidos tienen componentes o se fabrican íntegramente en el extranjero, principalmente en China.

Este año, las tarifas impuestas por la administración federal han infligido un golpe directo a la cadena de suministro de la industria del disfraz, que ya advertía con meses de antelación sobre el efecto.

Según la Asociación de Disfraces de Halloween (HCA), un atuendo que antes costaba $19.99 podría dispararse hasta $39.99. Los minoristas locales ya sienten la presión.

Derek Kennedy, propietario de Magic etc Ft Worth Costume Inc., reveló que los aranceles oscilan entre el 5% y el 19% en la mercancía.

Aunque muchos negocios intentan absorber parte del costo para proteger a sus clientes leales, un aumento de $5 a $10 en los disfraces de adultos ya se observa comúnmente en las tiendas especializadas, reseña El Tiempo Latino.

La inflación no detendrá los gastos, de acuerdo con estudio

Curiosamente, la National Retail Federation (NRF) anticipa un gasto total récord de $13.1 mil millones de dólares para Halloween en 2025, superando el récord anterior de $12.2 mil millones.

Además, el gasto promedio por persona alcanzará un máximo histórico de $114.45, lo que representa un aumento de casi $11 USD en comparación con el año pasado.

Sin embargo, detrás de esta cifra elevada se esconde una preocupación entre los consumidores: el 79% de los encuestados por la NRF creen que los precios subirán, especialmente debido a los aranceles.

A pesar de sus temores sobre la inflación y las tarifas, los estadounidenses no están dispuestos a renunciar a sus tradiciones, ya que un 73% planea celebrar la festividad.

¿Cuál será el efecto en los pequeños comercios durante Halloween ante la inflación de Estados Unidos?

Las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos que dependen de las importaciones están sintiendo el impacto de los costos de manera más aguda.

Christopher Zephro, cofundador de Trick or Treat Studios en California, ha desembolsado más de $800.000 en aranceles solo en este año, una carga que lo llevó a despedir a 15 empleados.

Frente a la incertidumbre, comerciantes como Courtland Hickey, de Chicago Costume, han reducido sus pedidos de nuevos disfraces hasta en un 40%.

Ha notado que un simple disfraz infantil con licencia oficial o un traje voluminoso ahora cuesta al menos un 25% más que el año pasado.

Esta situación está llevando a las familias a buscar opciones más económicas. Las tiendas de descuento se han convertido en el principal destino de compra para Halloween, con un 42% de los consumidores eligiéndolas, lo que representa un aumento de cinco puntos porcentuales en comparación con 2024.

Al mismo tiempo, la tendencia del "hazlo tú mismo" (DIY) está ganando popularidad como una estrategia clave para esquivar los precios más aterradores de la temporada.

