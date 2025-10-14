California aprueba nueva ley de custodia de hijos de inmigrantes en caso de deportación: ¿A manos de quién pasarían?

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó este domingo una ley que establece un protocolo de protección para los hijos de inmigrantes en riesgo de deportación, una medida que generó una fuerte polémica conservadora.

El Proyecto de Ley 495 de la Asamblea (AB 495) permite a una amplia gama de familiares asumir temporalmente la custodia de los niños si sus padres son detenidos por agentes federales, según informó Telemundo Los Ángeles.

La legislación también refuerza la privacidad de los datos al prohibir que las guarderías recopilen información migratoria sobre los niños o sus progenitores. Newsom, un demócrata, enmarcó la decisión como un apoyo incondicional a las familias y a su derecho a la privacidad.

Esta acción forma parte de una serie de leyes impulsadas por la Legislatura estatal, de mayoría demócrata, como respuesta directa a los operativos de deportación llevados a cabo por la administración Trump en Los Ángeles y otras ciudades de California.

Cambios

El cambio más importante que introduce la AB 495 se centra en la antigua Declaración Jurada de Autorización del Cuidador, un formulario que permite a un familiar certificar ser el encargado de un niño si sus padres están temporalmente ausentes.

Esta designación permite al cuidador, por ejemplo, inscribir al menor en la escuela y dar su consentimiento para tratamientos médicos.

La nueva ley amplía drásticamente el alcance de quién puede firmar esta declaración, pasando de los parientes cercanos a cualquier adulto de la familia con un vínculo de consanguinidad, adopción o afinidad hasta el quinto grado, abarcando a figuras como tías abuelas o primos.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes argumentaron que esta expansión ofrece opciones esenciales a los padres que, a menudo, no tienen familiares directos en el país, pero sí fuertes redes de apoyo extendidas en su comunidad.

Polémica

A pesar del apoyo de grupos pro-inmigrantes y defensores de los niños, como la Alianza por los Derechos del Niño, la legislación enfrentó una intensa oleada de oposición por parte de activistas conservadores y republicanos.

Los críticos, incluyendo al pastor de la megaiglesia Calvary Chapel Chino Hills, Jack Hibbs, y al asambleísta republicano Carl DeMaio, argumentaron que la nueva ley ponía en peligro a los niños al permitir que personas que no son parientes directos pudieran obtener la custodia. El asambleísta DeMaio, por ejemplo, tildó la legislación como "el sueño de un traficante de personas".

Cientos de opositores se movilizaron hasta el Capitolio para manifestarse, aunque gran parte de la controversia se basó en afirmaciones falsas de que la ley permitiría a desconocidos sin parentesco legal alguno obtener la custodia.

Lucha por los derechos

La decisión del gobernador de firmar la AB 495 el domingo, un día antes de la fecha límite para vetar o promulgar más de 800 proyectos de ley, se produjo después de semanas de intensa presión pública.

Los activistas de derechos de los inmigrantes instaron a Newsom a ignorar "las mentiras" de los opositores, mientras que el gobernador reconocía discretamente la controversia al anunciar su decisión.

Este episodio no es ajeno al panorama político de California, donde el gobernador se ha posicionado con frecuencia como un moderador en temas de custodia infantil y derechos familiares, generando regularmente la movilización de grupos conservadores.

No obstante, la promulgación de la AB 495 consolida a California como un bastión de protección para las familias inmigrantes, estableciendo un marco legal que prioriza la continuidad del cuidado infantil frente a las acciones de control migratorio.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.



