Nueva protección para inmigrantes: ¿Qué derechos gana el vendedor ambulante con la ley de California?

California ha intensificado sus esfuerzos para proteger a la comunidad migrante, promulgando nuevas leyes de privacidad. Los inmigrantes que venden comida, flores y otros productos en las aceras tendrán ahora nuevas protecciones para mantener sus identidades en secreto.

Esta acción está dirigida a resguardar la información frente a los agentes federales de inmigración. La medida, promulgada esta semana por el gobernador demócrata Gavin Newsom, se suma a otras leyes estatales recientes.

Estas buscan proteger a estudiantes en las escuelas y a pacientes en los centros de salud del alcance de las acciones de la administración Trump contra la migración no autorizada.

¿Cómo protegen las nuevas leyes la información de los inmigrantes?

Una parte significativa de los vendedores ambulantes urbanos de California son inmigrantes. Muchos han sido detenidos en operativos migratorios, en parte porque su trabajo al aire libre los convierte en blancos fáciles.

La nueva ley, que entrará en vigor el 1 de enero, prohíbe a los gobiernos locales preguntar sobre el estatus migratorio o exigir huellas dactilares a los vendedores.

Además, los gobiernos locales no podrán divulgar información personal sin una citación judicial. Esta información incluye nombre, dirección, fecha de nacimiento, identificadores de redes sociales, números de teléfono, licencia de conducir y Seguro Social.

Sergio Jimenez, de la Community Power Collective, destacó que se busca "seguridad para los negocios, seguridad para los seres humanos".

¿Qué otras protecciones ofrece California?

Leyes adicionales firmadas recientemente por Newsom amplían las protecciones de California a los inmigrantes en otros ámbitos. Una de ellas añade el estatus migratorio a la lista de información médica protegida.

Otra ley prohíbe a las escuelas otorgar acceso a agentes federales de inmigración sin una orden judicial.

Las escuelas e instituciones de educación superior también tienen la obligación de notificar de inmediato al personal, estudiantes o padres cuando haya funcionarios de inmigración en el campus.

¿Reflejan las acciones estatales la polarización del país?

De acuerdo con un análisis de The Associated Press y Plural, los legisladores estatales han aprobado este año más de 100 proyectos de ley relacionados con la inmigración. Las medidas están divididas casi por partes iguales entre aquellas que otorgan protecciones y las que las niegan.

Jessica Vaughan, directora del Centro de Estudios de Inmigración, señaló que "las acciones de los estados realmente reflejan la polarización del país en este tema". Mientras estados demócratas como California buscan "impedir que se apliquen las leyes migratorias", estados republicanos exigen que las agencias locales cooperen con agentes del ICE.

