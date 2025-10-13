Ordenan el ingreso inmediato de Sarkozy a prisión: detalles de la condena y el sitio de reclusión

Suscríbete a nuestros canales

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, deberá ingresar en prisión el próximo martes 21 de octubre para comenzar a cumplir su condena de cinco años dictada por un tribunal parisino en relación con el caso de la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007, según informaron fuentes judiciales este lunes.

El exmandatario conservador, quien ejerció la presidencia entre 2007 y 2012, fue declarado culpable de asociación ilícita y conspiración criminal. La sentencia se deriva del explosivo caso de los fondos que, presuntamente, habrían provenido del régimen libio de Muamar el Gadafi para financiar su exitosa candidatura.

Aunque los abogados de Sarkozy han apelado la sentencia, el tribunal ha ordenado su ingreso inmediato en prisión, citando la "excepcional gravedad de los actos" cometidos por un líder político que aspiraba al cargo máximo de la República.

El expresidente, de 70 años, se convertirá así en el primer exjefe de Estado francés en la historia moderna del país en ser recluido en una cárcel.

Se espera que Sarkozy cumpla su pena en la prisión de La Santé en París, probablemente en un módulo adaptado para reclusos que requieren protección especial.

Detalles de la Condena:

Pena: Cinco años de prisión.

Delito: Conspiración criminal y asociación ilícita.

Causa: Financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007, vinculada al régimen libio.

Inhabilitación: La condena también contempla cinco años de inhabilitación política.

La defensa del expresidente ha calificado la decisión como una "injusticia escandalosa" y ha anunciado que, una vez en prisión, solicitará ante el Tribunal de Apelación la libertad provisional para que Sarkozy pueda asistir en libertad al juicio de apelación, programado en principio para marzo de 2026.

