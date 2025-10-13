Fin de la guerra: Trump, Al Sisi y otros líderes mundiales sellan el pacto de paz para Gaza

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 13 de octubre, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y los jefes de Estado de Egipto, Abdelfatah al Sisi; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, firmaron el acuerdo que estipula el fin de dos años de guerra en la Franja de Gaza.

Ante una mesa y con una treintena de líderes mundiales de fondo, los cuatro mandatarios pusieron su sello y levantaron el documento con el plan de Trump sobre el fin de la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023.

"Nunca antes había visto tanta felicidad", dijo Trump tras firmar el acuerdo que pone fin a más de dos años de guerra. "Fue un gran obstáculo. Pero todo salió tan bien que nadie podía creer que estuviéramos aquí, certificando y terminando todo, y todos estuvieran contentos", agregó el mandatario desde la sala de conferencias, reseñó el Emol.



"Es el acuerdo más grande y complejo, y también es el lugar que podría provocar problemas tremendos, como la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial comenzaría en Oriente Medio, y eso no va a ocurrir. De hecho, no queremos que comience en ningún lugar, pero no va a ocurrir. Así que solo quería darles las gracias a todos", dijo.

Intercambio de prisioneros y condiciones del acuerdo

El alto el fuego entró en vigor el viernes 10 de octubre al mediodía. Desde entonces, comenzó la cuenta regresiva de 72 horas para liberar a los rehenes vivos y entregar los cuerpos recuperables de los fallecidos.

Según lo pactado, Israel deberá liberar a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos tras el ataque del 7 de octubre.

A cambio, Hamás se compromete a no participar en la administración del enclave palestino. También se contempla una amnistía para los miembros que depongan las armas.

Está previsto que a lo largo del día se entreguen los restos de 28 secuestrados fallecidos, según lo acordado en esta primera fase.

