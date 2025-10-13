Acuerdos

Fin de la guerra: Trump, Al Sisi y otros líderes mundiales sellan el pacto de paz para Gaza

El alto el fuego entró en vigor el viernes 10 de octubre al mediodía.

Por Jheilyn Cermeño

Este lunes 13 de octubre, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y los jefes de Estado de Egipto, Abdelfatah al Sisi; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, firmaron el acuerdo que estipula el fin de dos años de guerra en la Franja de Gaza.

Ante una mesa y con una treintena de líderes mundiales de fondo, los cuatro mandatarios pusieron su sello y levantaron el documento con el plan de Trump sobre el fin de la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023.

"Nunca antes había visto tanta felicidad", dijo Trump tras firmar el acuerdo que pone fin a más de dos años de guerra. "Fue un gran obstáculo. Pero todo salió tan bien que nadie podía creer que estuviéramos aquí, certificando y terminando todo, y todos estuvieran contentos", agregó el mandatario desde la sala de conferencias, reseñó el Emol.

"Es el acuerdo más grande y complejo, y también es el lugar que podría provocar problemas tremendos, como la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial comenzaría en Oriente Medio, y eso no va a ocurrir. De hecho, no queremos que comience en ningún lugar, pero no va a ocurrir. Así que solo quería darles las gracias a todos", dijo. 

 

Intercambio de prisioneros y condiciones del acuerdo

El alto el fuego entró en vigor el viernes 10 de octubre al mediodía. Desde entonces, comenzó la cuenta regresiva de 72 horas para liberar a los rehenes vivos y entregar los cuerpos recuperables de los fallecidos.

Según lo pactado, Israel deberá liberar a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos tras el ataque del 7 de octubre.

A cambio, Hamás se compromete a no participar en la administración del enclave palestino. También se contempla una amnistía para los miembros que depongan las armas.

Está previsto que a lo largo del día se entreguen los restos de 28 secuestrados fallecidos, según lo acordado en esta primera fase.

