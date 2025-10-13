La Unión Europea activa un nuevo sistema de control digital: de qué trata

Suscríbete a nuestros canales

La Unión Europea comenzó a implantar su nuevo sistema digital de control fronterizo, conocido como Entry/Exit System (EES).

De acuerdo con la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior, este sistema se aplicará a los viajeros de países no pertenecientes a la UE.

En tal sentido, que entren o salgan del espacio Schengen para estancias cortas (hasta 90 días en un periodo de 180), busca reforzar la seguridad, agilizar los trámites y modernizar la gestión de fronteras.

Nuevo sistema de control digital

Con el EES, los países miembros registrarán electrónicamente los datos de pasaporte, la información biométrica (imagen facial y huellas dactilares) y las fechas de entrada y salida de los viajeros extracomunitarios.

Este registro se realiza en la primera entrada y salida; en los viajes posteriores, solo será necesaria una verificación rápida.

El sistema sustituye la práctica tradicional del sellado manual de pasaportes, permitiendo un “control automatizado y más fiable de los flujos de entrada y salida, así como la detección sistemática de posibles casos de estancia irregular o fraude documental”.

Implementación progresiva hasta abril de 2026

El despliegue del EES será progresivo durante un periodo de seis meses, en el que cada Estado miembro podrá decidir en qué pasos fronterizos y en qué momento inicia su implementación.

A partir del 10 de abril de 2026, el sistema estará plenamente operativo en todos los puntos de cruce exteriores de la UE, momento en el que el sellado de pasaportes desaparecerá oficialmente en favor del registro electrónico.

Durante el periodo transitorio, el sellado manual continuará en paralelo al nuevo sistema.

