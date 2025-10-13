Medicaid lanza una cobertura total para mujeres con cáncer: quiénes califican y cómo solicitarla

Suscríbete a nuestros canales

Medicaid se consolida como un aliado crucial para mujeres en Texas diagnosticadas con cáncer de mama o de cuello uterino.

A través del Programa de Medicaid para el Cáncer de Mama y de Cuello Uterino (MBCC), las beneficiarias reciben atención médica integral, desde tratamientos oncológicos hasta procedimientos reconstructivos.

Este beneficio se gestiona bajo el programa STAR+PLUS, una modalidad de atención administrada que permite a cada paciente elegir una organización de atención médica (MCO) según sus necesidades.

El MBCC no solo cubre los tratamientos médicos, sino que también asigna a cada beneficiaria un coordinador de servicios de enfermería, encargado de facilitar el acceso a especialistas, gestionar apoyos comunitarios y orientar a las familias sobre los beneficios del programa.

Esta figura resulta esencial para garantizar una atención continua, personalizada y efectiva.

Cobertura, beneficios y requisitos para acceder al programa

El programa STAR+PLUS ofrece cobertura ilimitada de medicamentos con receta, servicios médicos especializados, atención primaria integral y beneficios adicionales, como asistencia visual o programas de bienestar.

Desde 2017, la mayoría de las participantes del MBCC acceden a todos estos servicios a través de esta red gestionada por Medicaid.

Para calificar, las solicitantes deben tener entre 18 y 64 años, residir en Texas, ser ciudadanas estadounidenses o inmigrantes legales, carecer de seguro médico y contar con ingresos inferiores al 200% del nivel federal de pobreza.

Además, deben haber sido diagnosticadas con cáncer de mama o cuello uterino y requerir tratamiento.

Las interesadas pueden solicitar el beneficio mediante un proveedor de servicios BCCS, disponible en línea o a través del número 2-1-1, que también permite consultar el estatus de la solicitud.

Una vez aprobada, la beneficiaria recibe la carta de confirmación de Medicaid y el número de grupo de determinación de derecho a beneficios (EDG).

Texas cuenta con 13 áreas de servicio, y en cada una se pueden elegir al menos dos MCO distintas para recibir la cobertura médica.

