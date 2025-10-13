Atentado contra dos venezolanos en Bogotá: Defensoría colombiana se pronuncia

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este lunes, el consultor político Luis Peche Arteaga y el activista de derechos humanos Yendri Velásquez, fueron atacados a tiros mientras salían del edificio donde residen, ubicado en el norte de Bogotá, Colombia.

Según los testigos, los atacantes accionaron sus armas repetidamente antes de huir del sitio, refiere Infobae.

Tras el ataque, los connacionales fueron asistidos por los vecinos y trabajadores de la zona hasta la llegada de equipos médicos que los trasladaron a una clínica.

Fuentes del centro hospitalario confirmaron que ambos sufrieron heridas de bala, pero que están fuera de peligro.

Autoridades se pronuncian por ataque contra los venezolanos

La Defensoría del Pueblo del país neogranadino rechazó este atentado, y, a su vez, destacó la labor que llevan a cabo los activistas.

“Rechazamos el atentado ocurrido hoy en el norte de Bogotá contra dos ciudadanos venezolanos, entre ellos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia”, indicó en un comunicado difundido en su cuenta en X.

La entidad resaltó que tiene la obligación de garantizar la integridad de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo provenientes de Venezuela.

“El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia. Mientras se encuentren en territorio colombiano, las personas migrantes y refugiadas deben contar con el respaldo y acompañamiento de las autoridades, en garantía de sus derechos”, señaló.

En tal sentido, instó a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación pronta y exhaustiva, que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas urgentes de protección para las víctimas.