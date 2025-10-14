La Iglesia los salva del ICE: así un sacerdote se convirtió en héroe de sus feligreses

Suscríbete a nuestros canales

En un inusual suceso, un sacerdote de la Iglesia San Jerónimo en Rogers Park, Chicago, interrumpió la celebración de la misa dominical de las 8:00 de la mañana para alertar a la congregación sobre la presunta presencia de agentes federales de inmigración en las inmediaciones del templo.

El sacerdote detuvo la ceremonia religiosa y aconsejó a los feligreses salir de las instalaciones con cautela, según reportó Telemundo Chicago. El aviso generó una rápida reacción de la comunidad, que se mantiene en alerta ante la posibilidad de operativos.

Apoyo de la comunidad

Este incidente subraya la importante y tensa situación que viven las comunidades inmigrantes en Estados Unidos, donde los rumores y las acciones de las autoridades federales generan miedo e incertidumbre.

Hasta el momento, ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni la Arquidiócesis de Chicago han emitido declaraciones oficiales sobre el suceso. La respuesta de los feligreses y vecinos demostró la solidaridad organizada de la comunidad frente a estas situaciones.

Testigos en el lugar afirmaron que los residentes locales rápidamente formaron una cadena humana para guiar a los asistentes al servicio religioso a sus hogares de manera segura, evadiendo la zona donde presuntamente se encontraban los agentes.

Tendencia

Este tipo de acción refleja una tendencia creciente en ciudades de todo el país, como Chicago, considerada una "ciudad santuario", donde las organizaciones civiles y religiosas intensifican los esfuerzos para proteger a la población inmigrante.

En medio de un clima de hostilidad, muchas iglesias refuerzan su papel como espacios de santuario, ofreciendo no solo refugio espiritual, sino también orientación legal y apoyo logístico para evitar detenciones y deportaciones.

Temor de las comunidades

El incidente en Rogers Park pone de relieve el persistente temor en las comunidades con alta población de inmigrantes.

Este temor se intensificó con los recientes anuncios sobre la revocación de políticas que restringían los operativos de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en "lugares sensibles" como iglesias y hospitales.

Aunque Chicago se declara una Ciudad Santuario, garantizando que las autoridades locales limitan su cooperación con ICE, las agencias federales conservan la autoridad para llevar a cabo detenciones en cualquier lugar.

Por ello, las organizaciones comunitarias y los defensores de derechos humanos insisten en la importancia de que los inmigrantes conozcan sus derechos constitucionales.

