Halloween en Estados Unidos: dos reglas insólitas en este estado pueden frenar su celebración

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) por lo general se ven a grandes y a chicos disfrazados y disfrutando de las tradiciones típicas de la temporada, sin embargo, no en todas partes se puede celebrar Halloween con gran libertad, al menos en la localidad de cierto estado existen ciertas prohibiciones.

En esta oportunidad nos referimos a la ciudad de Rehoboth Beach, en Delaware, la cual tienen activas reglas relativas a la práctica de pedir dulces, el conocido “trick-or-treating durante esta festividad.

Lo que debe saber para celebrar Halloween en Rehoboth Beach

Prohibición de Trick-or-Treating los domingos: si el 31 de octubre cae en domingo, las celebraciones tradicionales de pedir dulces (trick-or-treating) se prohíben ese día.

Esta norma se instituyó históricamente para respetar el domingo como un día de descanso y culto, evitando que las festividades nocturnas de Halloween interfieran con las costumbres o servicios dominicales.

En su lugar, la celebración se traslada oficialmente a la tarde-noche del 30 de octubre.

Sin embargo, esta regla no siempre se aplica a otros eventos de Halloween patrocinados por la ciudad (como el festival Sea Witch), que sí pueden tener actividades durante el fin de semana, pero afecta específicamente la tradición de ir de casa en casa pidiendo dulces.

Restricciones de edad y horario en Rehoboth: la práctica de pedir dulces (trick-or-treating) solo está permitida para niños menores de 14 años.

Además, debe realizarse en un horario estricto, generalmente entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m.

El horario limitado tiene como objetivo:

Asegurar que los niños estén en las calles mientras hay mayor visibilidad y presencia policial.

Definir un período claro para que los residentes sepan cuándo esperar visitantes, y cuándo pueden apagar la luz del porche para indicar que ya terminaron.

Facilitar la vigilancia y la respuesta a cualquier incidente de seguridad o vandalismo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube