Servicios públicos más baratos en Chicago: descubra cómo calificar al programa de facturación asequible

En Estados Unidos (EEUU) los diferentes estados cuentan con programas que ejecutan planes de pago amigables o alivios directos para que sus residentes puedan ponerse al día con sus facturas de servicios públicos, en esta ocasión les presentamos la iniciativa de Chicago, Illinois.

Estamos hablando del programa Utility Billing Relief (UBR) de Chicago, el cual está diseñado para hacer que las facturas de agua, alcantarillado e impuestos relacionados sean más asequibles para los residentes de bajos ingresos.

Sin embargo, esto no es un programa al que cualquiera pueda acceder, deben cumplir con ciertos criterios de elegibilidad.

Propiedad elegible: su propiedad debe ser una vivienda unifamiliar, de 2 unidades o de 3 unidades.

Residencia principal: la factura de servicios públicos debe ser para su residencia principal.

Propietario residente: el solicitante debe ser el propietario de la propiedad y residir en ella.

Requisitos de ingresos: el ingreso de su hogar debe cumplir con las pautas de elegibilidad de ingresos del LIHEAP (Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos).

Lo que generalmente es el 200% del nivel federal de pobreza o menos, ya que la elegibilidad se basa en los ingresos brutos de los últimos 30 días de todos los miembros del hogar.

Beneficios que otorga el programa

Las personas que califican para formar parte del programa reciben los siguientes beneficios:

Reducción del 50%: reducción del 50% en las tarifas de los cargos de agua, cargos de alcantarillado e impuestos de agua y alcantarillado.

Sin multas ni cobro de deudas: se eliminan las multas por pagos atrasados y se suspende la actividad de cobro de deudas por la facturación de servicios públicos de la ciudad.

Condonación de deuda: el saldo anterior impago, la deuda que tenía antes de inscribirse, se condona después de completar exitosamente un año completo en el programa, haciendo los pagos a tiempo de la tarifa reducida.

Así puede aplicar al alivio

Lo primero que debe recordar es que el programa UBR opera en asociación con la Asociación de Desarrollo Económico y Comunitario del Condado de Cook (CEDA), que administra el programa LIHEAP.

Debe dirigirse al portal de la Ciudad de Chicago, Ciudad de Chicago, para confirmar que su propiedad califica.

Luego puede proceder a completar la solicitud, tiene la opción de hacerlo de forma remota, a través de uno de los Sitios de Admisión de Socios de CEDA.

O puede optar por la aplicación simplificada, la cual se puede realizar cuando el hogar ya ha recibido asistencia LIHEAP en los últimos 12 meses.

Documentación Requerida (General):

Prueba del ingreso bruto de los últimos 30 días de todos los miembros del hogar mayores de 18 años.

Copia de su factura de servicios públicos más reciente de la Ciudad de Chicago.

Números de Seguro Social (SSN), ITIN u otra identificación para todos los miembros del hogar (se da la bienvenida a personas indocumentadas).

Si tiene alguna duda, puede consultar llamando a, número de “Atención al Cliente y Facturación de Servicios Públicos de la ciudad”: 312-744-4426.

