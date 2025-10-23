Alcoholismo en California: conozca los servicios gratuitos de prevención y tratamiento disponibles

Suscríbete a nuestros canales

California, Estados Unidos (EEUU), ofrece una amplia gama de servicios de prevención y atención del alcoholismo para todos aquellos residentes que están dispuestos a recibir ayuda para superar la dañina adicción al alcohol.

Según las últimas cifras actualizadas en el estado, el consumo excesivo de alcohol fue responsable de 18,758 muertes en 2020.

Aproximadamente 1 de cada 6 adultos en California reportó beber en exceso (binge drinking o consumo intensivo de episodios) en el último mes.

Gran parte de la atención a la que se puede acceder en el estado es gratuita o de bajo costo y se canaliza a través de los Servicios de Salud Conductual (Behavioral Health Services) a nivel de cada condado.

Estos son los encargados de administrar los fondos estatales y federales (como las Subvenciones de Bloque para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Sustancias - SAMHSA).

Entonces, los programas de tratamiento para el Trastorno por Uso de Sustancias (SUD) suelen ser gratuitos o de bajo costo para los residentes que cumplen con ciertos requisitos y se presta el servicio por medio de:

Medi-Cal (el Medicaid de California), fondos de subvención del condado y por medio de programas de “escala móvil”.

De hecho, el abuso de alcohol le cuesta a California un estimado de $35 mil millones de dólares anualmente a California.

¿Dónde y cómo acceder a los servicios de ayuda contra el alcoholismo?

Para beneficiarse con estos servicios, debe contactar con la línea de “Acceso o Crisis de Salud Conductual” de tu condado.

Antes de esto es importante que sepa que California ofrece una red de 12 Centros de Crisis Lifeline que brindan apoyo emocional gratuito y confidencial a las personas en crisis de salud conductual.

Estos centros están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

El personal y los voluntarios de la línea de crisis facilitan la prevención del suicidio y los servicios de la línea de crisis de salud conductual, ofreciendo detección y evaluación inicial del riesgo de suicidio, desescalada, y referencias a recursos comunitarios apropiados: Detección de alcohol no saludable y asesoramiento conductual - Central California Alliance for Health.

Además, están los grupos de Apoyo Mutuo, 100% gratuitos:

Alcohólicos Anónimos (A.A.): Es una comunidad internacional de hombres y mujeres que se reúnen para lograr y mantener la sobriedad.

Todas sus reuniones son gratuitas y son el pilar de la recuperación para muchas personas, realizan reuniones de 12 pasos, apoyo entre pares.

Al-Anon y Alateen: grupos de apoyo mutuo para familiares y amigos de personas con problemas de alcoholismo, con reuniones de apoyo para la familia.

SMART recovery: grupos de apoyo para la abstinencia basados en métodos científicos y de autoempoderamiento.

Otras opciones de interés

Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA (Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias): 1-800-662-AYUDA (4357).

Ofrecen referencias gratuitas y confidenciales a centros de tratamiento locales, grupos de apoyo y organizaciones comunitarias.

Línea de Prevención del Suicidio y Crisis: 988.

Este proporciona apoyo en crisis de salud mental y abuso de sustancias, está disponible 24/7 en español e inglés.

Línea 211: conecta a los usuarios con servicios comunitarios, incluidos recursos para el abuso de sustancias en su área local.

